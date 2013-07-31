İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir parkı için ilk adımları attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Merter’de gerçekleştirmeyi planladığı 500 bin metrekarelik şehir parkı için ilk adımı projeyi açıkladıktan bir hafta sonra attı.

Ömer Erbil'in radikal.com.tr'de yayımlanan haberine göre, İBB bu hafta içinde 196 milyon+KDV ödeyerek Merter’deki arazinin Emlak Konut GYO’ya ait kısmını devralacak. 103 bin metrekarelik arazinin İBB mülkiyetine geçmesiyle Veliefendi Hipodrumu’nun hemen yanında bulunan alandaki özel mülklerin de kamulaştırma çalışmalar başlayacak.

Toki ihalesi iptal edildi

Dev park için ikinci adım ise TOKİ ihalesinin iptali ile atıldı. İBB Başkanı Kadir Topbaş geçen hafta Radikal’e, Zeytinburnu’na ABD ’deki Central Park gibi dev bir park kurulacağını açıklamıştı. Topbaş, Bakırköy-Zeytinburnu ilçelerinin kesişme noktasında bulunan alanda yapılacak konut projesi ihalelerinin de iptal edileceğini belirtmişti. İlk iptal dün EgeYapı tarafından yapılan basın açıklamasıyla duyuruldu. EgeYapı Grup Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı tarafından yapılan açıklamada ‘İstanbul Bakırköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’ ihalesinin Emlak Konut GYO ve İBB arasında yapılan görüşmeler neticesinde iptal edildiği duyuruldu. EgeYapı, bölgenin yeşil alan olarak kalmasının kararlaştırıldığını belirterek, “İstanbullulara hayırlı olmasını diliyoruz. Umarız İstanbulumuz için çok güzel bir proje hayata geçecektir” dedi. Geçen ay ihalesi tamamlanan TOKİ Emlak Konut’a ait araziyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 553 milyon lira karşılığında EgeYapı’ya vermişti. Merter’de 500 bin metrekare alana park yapılacağını Radikal manşetine taşımıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bu bölgede bulunan TOKİ ihalesinin de iptal edileceğini ve bu yönde görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. EgeYapı’nın kazandığı ihalenin iptal edilmesiyle ikinci adım da atılmış oldu. Belediye, bu süreçten sonra kamulaştırma çalışmaları yapacak.

Bakırköy-Zeytinburnu ilçelerinin kesişme noktasında, E-5 Karayolu’nun bitişiğinde, planlarda ticaret alanı ve 2.50 emsal serbest yüksekliği olan arazinin, şehir parkı yapılmasına ilişkin düzenleme, İBB Meclisi’nden 11 Temmuz 2013 günü geçti. Merter’de belediyenin yeşil alana çevirdiği Tekzen arazisi de kıymetli bir alandı. Şimdi ihalesi iptal edilen arazi de parka dahil edilecek. Diğer yandan Akın Tekstil’e ait 74 bin metrekarelik fabrika ve arazisi de takas yoluyla İBB mülkiyetine alınacak. Böylelikle İstanbul, yeni proje hayata geçtiğinde içinde yürüyüş yolları, oyun parkları, açık hava konser alanlarının olduğu yaklaşık 500 bin metrekarelik bir yeşil alana kavuşacak. Veliefendi Hipodromu’nun da tescil edilmesi halinde bu bölgede 1 milyon metrekare büyüklüğünde yeşil alan oluşacak.