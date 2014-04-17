İstanbul'a devasa şehir parkı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer'de bulunan toplam 1 milyon 200 bin metrekare yeşil alana sahip olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün bulunduğu alanı halka açık "Bölge Parkı" yapma kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2013 Faaliyet Raporu'nu açıklamak için kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Burada ilk kez size söylüyorum; dışarıda duyulmadan meclis üyelerinin duymasını isterim" diyerek, aldıkları yeni kararı açıkladı. Topbaş, "Bölge parkları ortaya çıkarma çalışmalarını sürdürmekteyiz. Daha bugün Koordinasyon toplantısında aldık kararı. İstanbul Boğaziçi İmar Müdürlüğümüzün 1 milyon 200 bin metrekareye yakın alanının bir bölge parkı olarak düzenlenmesi çalışmasına başlıyoruz. İmara değil, halka açılacak. Halkın buluştuğu bir alan olacak" diye konuştu.