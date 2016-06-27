Karşılıksız çeke hızlı yargılama geliyor

Torba kanun tasarısına göre, karşılıksız çek ile ilgili ceza davaları artık icra mahkemelerinde görülecek. Böylece davaların kısa sürede karara bağlanmasının planlandığı belirtildi.

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısında, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan çek ve iflas erteleme ile ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, daha önce asliye ceza mahkemelerinde görülen karşılıksız çek ile ilgili ceza davaları artık icra mahkemelerinde görülecek. İcra mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulandığı için karşılıksız çek davaları kısa sürede karara bağlanacak. Tasarı, çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezası öngörüyor. Ancak adli para cezasının ödenmemesi halinde bu ceza, doğrudan hapse dönüştürülecek. Hapis cezası ertelenmeyecek, ön ödeme ve uzlaştırma kapsamında olmayacak ve ertelenmeyecek.