Karşılıksız çeke hapis cezası geri geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticari hayatı canlandırmak, bir ödeme aracı olarak piyasada çeke olan güvenin artırılması ve karşılıksız çek suiistimallerini önlemek amacıyla hazırladığı çek kanun taslağında değişikliğe gidiyor. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) görüşleri de alınarak, 27 yıl yürürlükte kalmış olan ve 2012 yılında kaldırılan “karşılıksız çeke hapis cezası” düzenlemesi geri getiriliyor.

Denge mekanizması kondu

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, geçmişteki mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için kanun taslağına başka denge mekanizmaları konuldu. Yasanın mantığı; cezalandırmadan çok piyasanın sağlıklı ve dengeli şekilde işlerliğini sağlamak, denetimi artırarak suiistimalleri önlemek olarak özetleniyor. Taslak, ticaret oda ve borsalarının, ilgili kurumların ve bankaların da görüşüne açılacak.

Hapis cezası kalkınca karşılıksız çek tutarı

20.9 milyar liraya tırmandı

Karşılıksız çek tutarı, bu yılın dört aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre azaldıysa da son yıllarda yüksek oranda artış kaydetti. 2009 yılında 23 milyar lira dolayında olan karşılıksız çek tutarı 2010’da 13.3 milyara, 2011’de 11.5 milyar liraya kadar geriledi. Fakat, hapis cezasının kalktığı 2012’de 20.9 milyara tırmandı.

Çek borçları yüzünden cezaevinde yatan mahkûmların yakınları 2012 yılında karşılıksız çekte hapis cezası kaldırılana dek çeşitli protestolar düzenlemişti

2013’te 18.1 milyar liraya gerileyen karşılıksız çek tutarı 2014’te 19.9 milyar, 2015 sonunda ise 27.3 milyar liraya fırladı. Taslak düzenleme aynen kabul edilirse karşılıksız çekte 2012’de kaldırılan hapis cezası geri getirilecek. Ceza miktarı istişareler sonucunda belirlenecek ve Bakanlar Kurulu’na sunulacak