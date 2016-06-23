Karşılıksız çeke 'afsız, uzlaştırmasız' hapis cezası geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çek Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, karşılıksız çekte önce adli para cezası uygulanacağını, ödenmediği takdirde ise cezanın hapse dönüştürüleceğini söyledi.



Çek ve iflas erteleme konularında yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade eden Bozdağ, düzenlemelerle bu alanlardaki sorunların çözüleceğini belirtti.

"Hapis cezası ertelenmeyecek, uzlaştırma kapsamında olmayacak"

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti: "TBMM Başkanlığı'na sevk edilecek tasarıda çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezası öngörülmekte. Adli para cezasının ödenmemesi halinde de bu ceza hapse dönüşecektir. Ancak verilen adli para cezası çekte karşılıksız kalan miktardan daha az olamayacak. Yani çekin bedeli ne kadarsa adli para cezası da o kadar olacaktır.



Çekin ödenmesi halinde bu adli para cezası ortadan kalkmış olacaktır. Ödenmemesi halinde de bu hapse dönüştürülecek. Hapis cezası ertelenmeyecek, ön ödeme kapsamında olmayacak, uzlaştırma kapsamında olmayacak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmayacak."

"İflas erteleme bir yıl olacak"

Bakan Bozdağ, iflas ertelemeyi bir yandan şirketlerin kötüye kullandığını, öte yandan da hukukun bu kötüye kullanılmaya açık kapılar bıraktırdığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Biz bunu gördük. Şimdi kanundaki açıklıkları ortadan kaldıran, kötüye kullanılmayı önleyen birtakım tedbirler getiriyoruz. Bu düzenlemeyle iflas erteleme bir yıl olacak. En fazla bir yıl daha uzatılabilecek, eğer iyileştirme emareleri varsa bir yıl daha uzatılabilecek. Ondan sonra uzatma söz konusu olmayacak."