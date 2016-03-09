"Karşılıksız çek ve iflas ertelemedeki artış yüzde 50'den fazla"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Karşılıksız çek ve iflas ertelemede yaşanan artış, ülke ekonomisini kaosa sürükleyebilir" dedi.

KOBİ’lerin karşılıksız çek ve iflas erteleme süreçleriyle boğuştuğunu belirten TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, bankalar, KOBİ’ler, denetleyici kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının acilen bir araya gelmesi çağrısı yaptı.

BusinessHT'nin haberine göre Kadooğlu şöyle konuştu: “Bir an önce bu alanda KOBİ’leri rahatlatacak adımlar atılmalı” diyen Kadooğlu, şu uyarıda bulundu: “Aksi takdirde KOBİ’ler özelinde başlayacak sıkıntılar, ülke ekonomisini ve iş insanlarını kaosa sürükler.”

"Karşılıksız çekte dört yılda yüzde 50 artış yaşandı"

Karşılıksız çıkan çek miktarlarında son 4 yılda yüzde 50’lere varan bir artış yaşandığını ve 2015’in ikinci çeyreğinden itibaren, hem karşılıksız işlem yapılan çek sayısı hem de değerinde artışın hızlandığını söyleyen Kadooğlu, geçtiğimiz bir yılda karşılıksız çek kesilmesiyle yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti. Kadooğlu, “Yeni çıkarılacak İcra ve İflas Kanunu’nun hazırlık süreçlerinde iş dünyasının kaygılarının dikkate alınması önem taşımaktadır” dedi.

Son dört yılda karşılıksız çekten dolayı tahsil edilemeyen para miktarının üç kat arttığını aktaran Kadooğlu, 2011 yılında 8,5 milyar TL’nin karşılıksız çekten dolayı tahsil edilemediğini, 2015 yılında bu rakamın 27,3 milyar TL’ye ulaştığının altını çizen Kadooğlu, “Finans sektörü ve bankaların süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Piyasalarda likidite oluşumunu sağlayacak tedbirlerin alınması lazım. Karşılıksız çek kesenlere getirilecek caydırıcı yaptırımlarla bir yere kadar gelirsiniz. Finans kurumlarının, denetleyici kurumların, hükümetin ve sivil toplumun acilen bir masa etrafında bir araya gelmesi gerekiyor. Buradan sorumluluğu bulunan tüm paydaşlara sesleniyorum. Çek, protestolu senetler ve iflas erteleme konularında ‘Acil Eylem Planı’ oluşturulmalıdır.”

"Protestolu senetlerin artış hızı yüzde 58'e ulaştı"

Protestolu senetlerdeki artış hızının yıllık yüzde 58 ulaştığını hatırlatan Kadooğlu, ticaret hayatında sıkıntı yaratan bir başka önemli sorunun da iflas erteleme olduğunu ifade etti. İflas ertelemenin bugün kötü niyetli olarak kullanıldığını hatırlatan Kadooğlu, “İflas erteleme sayısındaki artış için son zamanlarda mahkeme dosyalarına bakmak gerekiyor. Gerçek tablo icra ve iflas davalarında açık ve net bir şekilde görünüyor. İflas erteleme kararı alan bir firma dört yıla kadar, devlet de dâhil borçlu olduğu kurum kuruluş ya da şahıslara tek kuruş ödemiyor. Alacakların büyük çoğunluğu benzer sıkıntıları yaşayan, iyi niyetli davranan, işini dürüst ve temiz bir şekilde yapan KOBİ’ler. Alacaklıları sıkıntıya sokan diğer bir durum ise mahkemelerde sürecin uzamasıdır. Uzayan süreçten en çok zarar gören alacaklılar oluyor.”