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Ekonomi

Hüseyin Aydın: İflas ertelemelerde kötüye kullanım var

TBB Başkanı Aydın, sistemin kötüye kullanıma açık olduğu için yeniden düzenlemesi gerektiğini söyledi.

07 Mart 2016 12:49

İflas erteleme uygulamalarında kötüye kullanımlar başladığını ifade eden Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, iflas erteleme müessesesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Sabah Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Aydın şöyle konuştu:

"Bu müessese şirketlerin yaşamaları için bir fırsat veriyor. Ancak iyi niyetli olanları da var olmayanları da. Önemli olan bu müessesenin kötüye kullanılmaya açık olması. İflas ertelemede kötü niyetli girişimcilerin yasal boşluklardan faydalanmalarını önlemek için yeni düzenlenme gerekir."

Geçtiğimiz günlerde, tekstilden, inşaata, gıdadan, demir çeliğe bir dizi sektörden firmalar iflas erteleme istedi. Bu firmalara, en son teknoloji marketi sektöründe önemli bir oyuncu olan Gold Grubu ile İstanbul Ataşehir'de bulunan Sarphan Finans Park'ı inşa eden Yeni Sarp İnşaat dahil oldu. İflas erteleme kararı aldıran şirketler arasında, Gürtuğ Madencilik, Doğa Gıda, Yemsel Tavukçuluk, Aziz Bebe, Nursan Çelik, Sezon Pirinç, Starpet, Leke Jeans, Aynes Gıda, Deniz Kılavuzluk, Demirayak Şirketler Grubu son dönemde mahkemeye başvurarak iflas erteleme sürecine giren şirketler arasında yer alıyor.

İflas erteleme isteyen şirketleri derecelendirmesi ile gündeme gelen JCR Eurasia Rating'in Başkanı Orhan Ökmen de son günlerde finans sektöründe tedirginlik yaratan iflas ertelemelerin belli kısmının istismar edildiğine dikkat çekmiş ve "İflas erteleme girişimlerinin belirli bir kısmında da iflas erteleme statüsünden beklenen faydanın dışına çıkılarak finansal sisteme zarar verecek şekilde hukuksal düzenlemelerin firmalar tarafından istismar edilmesi halleri de mevcuttur" demişti.  

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