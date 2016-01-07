Gold Bilgisayar'a iflas erteleme talebi

Gold Bilgisayar, Hızlıal.com gibi şirketleri bünyesinde barındıran Gold Grubu dört büyük şirketi için iflas erteleme istedi. Mahkeme, 1000’e yakın kişinin çalıştığı grubun şirketleri için tedbir kararı verdi. Şirketin mali sıkıntıya düşme nedenleri arasında, taksit sınırlaması, kurlardaki artış, siyasi belirsizlik gösterildi. Gold Grubu’nun dört şirketi artık kayyum denetiminde faaliyet gösterecek.

Hürriyet’ten Ahmet Can ve Dinçer Gökçe’nin haberine göre; malı sıkıntıya giren şirketler için bir tür koruma tedbiri olan iflas ertelemeye son olarak Gold Grubu başvurdu. Teknoloji perakendesi ve e-ticaret sektöründe faaliyetleri yoğunlaşan Gold Grubu adına başvuru 4 Ocak günü yapıldı.

Şirketler borca batık

Avukat Aysel Tan Uzuner imzası ile İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda ayrıntılı bilgilendirmede bulunuldu. İflas erteleme istenen şirketler olarak şunlar sıralandı: Gold Teknoloji Marketleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Metro Elektronik Dış. Tic. A.Ş., GSA Saat ve Aksesuar Ticaret Limited Şti, Trend Mağazacılık İnternet Hizmetleri Kuyumculuk ve Dış Tic. A.Ş. (hızlıal.com.). Yapılan başvuruda şirketlerin borca batık olduğu, iflas erteleme kararı verilmesi durumunda faaliyetlerin sürdürülebileceği kaydedildi.

Neden sıkıntıya düştü?

Beş klasörden oluşan dava dosyasında yer alan belgelere göre, grup şirketlerinin neden mali sıkıntıya düştükleri de anlatıldı. Buna göre, BDDK’nın aldığı karar gereği uygulanan taksit sınırlaması, kurlardaki artış, yaz aylarında yaşanan siyasi belirsizlik, ve küresel ölçekte yaşanan mali zorluklar nedeni ile yurtdışında satın alınan ürünlere tedarikçilerin yaptığı fiyat artışları, şirketlerin malı sıkıntıya düşmelerine neden oldu. Tedarikçilere olan borçları artması ile birlikte satışlarda da düşme yaşanmaya başladı.

Öte yandan, şirketin, Ordu’da kamu adına yaptığı trafik denetleme sistemi nedeni ile tahsil edilemeyen 73 milyon lira da mali yapının bozulmasına neden oldu. Yaşanan sıkıntılar nedeni ile 59 Gold Teknoloji Market’inden 22’si kapatıldı. Hatta şirketin kurulduğu Kadıköy'deki Yazıcıoğlu İşhanı’ndaki mağaza da satılığa çıkarıldı. Yine, 2015 Ocak-Kasım döneminde 261 milyon lira ciro elde etmesine karşın anılan dönem 9,3 milyon lira zarar eden hızlıal.com’un satışı için de bir firma ile görüşüldüğü bilgisi dosyada yer aldı. Dosyada yer alan bilgilere göre dört şirketin toplam borcu 390 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Mahkeme, başvurunun yapıldığı gün ara karar verdi. Mahkeme, dört şirket için de tedbir kararı verdi. Bu kararla birlikte şirketler icra takiplerine karşı korumaya alınmış oldu. Ayrıca, 5 Ocak tarihinden itibaren, şirketin mağazalarından bankalar üzerinden gelen paralara bloke konulmasının da önüne geçildi. Mahkeme, Yurdakul Tuncer, Uğur Gürsoy ve Mehmet Yorulmazer’i de kayyum olarak atadı. Şirket yönetimlerinin alacağı her karar kayyum onayına tabi olacak. Gold Grubu için yapılan iflas erteleme başvurusunun alacaklıları da hareketlendirdiği öğrenildi. Onlarca şirketin, davaya müdahil olmak için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

1991 yılında Ömer Dinç ve Önder Dinç tarafından kurulan Gold Bilgisayar, ilk teknoloji marketini 2005 yılında İstanbul Bahçelievler’de açtı. O dönemde tüketici elektroniğine olan ilginin artmasıyla hızla büyüyen şirket, 2014 yılında 56 mağazayla girdi. Franchise stratejisi ile 100 mağaza hedefleyen şirket, bu esnada farklı şirketlerle iş modellerini genişletti. Bilgisayar bileşenlerinin ithalatı ve toptan satışı için Metro Elektronik Dış Ticaret A.Ş., tüketici elektroniği ürünlerini internetten satışının yapıldığı Hizlial.com ve Sanalpazar.com, saat ve aksesuar satışlarının gerçekleştirildiği GSA Saat şirketleri Gold Grup bünyesinde yerini aldı.

Türkiye’deki teknoloji marketleri uzun zamandan beri zor dönemler geçiriyor. Bunun ilk sinyalleri ABD’li perakende devi Best Buy ile gelmişti. Ankara ve İzmir’de olmak üzere iki farklı mağaza açan Best Buy, 1 yıl sonra tüm mağazalarını kapatarak Türkiye pazarına elveda etmişti. Daha sonra ise Avrupa’nın en büyük teknoloji perakendecilerinden Darty ve Electro World Türkiye’ye agresif bir büyümeyle geldi. Ancak planladıkları başarıyı elde edemeyen şirketleri yerli teknoloji perakendecisi Bimeks satın aldı.

Pazardaki yabancı oyuncu olarak Türkiye’de sadece Media Markt bulunuyor. Ancak ekonomide yaşanan gelişmeler Türkiye’de bulunan tüm perakende şirketlerini zorluyor. Yaşanan sıkıntılar nedene ile şirketler geçtiğimiz yıl mevcut mağazalarını kapatarak ufakta olsa küçülmeye başlamışlardı. 2014 yılında Türkiye’de toplam 658 mağaza bulunuyordu. Ancak bu rakam 2015 ortası itibariyle 615’e kadar geriledi.