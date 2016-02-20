320 istasyonlu akaryakıt şirketi Starpet iflas erteleme istedi

Akaryakıt dağıtım sektörünün önde gelen firmalarından 320 kadar benzin istasyonu bulunan Starpet, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurarak iflas erteleme istedi. Tedbir kararı verilen şirkete kayyım ataması yapıldı. İflas erteleme isteyen Starpet, Türkiye’nin en büyük şirketlere listesinde yer alıyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Türkiye genelinde 320 kadar istasyonu bulunan Starpet (Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Paz. A.Ş.) iflas erteleme talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirket avukatı, tedbir talebinde bulundu.

Tedbir kararı verildi

Mahkeme yaptığı incelemeler sonrası şirket hakkında tedbir kararı verdi, kayyum ataması yaptı. Bu kararla birlikte şirket, özellikle icra takiplerine karşı korumaya alınmış oldu. Bu kararla birlikte, şirket faaliyetlerini daha rahat sürdürme imkanı elde etmiş oldu.Dava dosyasına alacaklı bazı kişi ve firmaların müdahil oldukları anlaşıldı. İlk duruşma ise 27 Nisan’da yapılacak.

En büyük 500 şirket arasında

Starpet, Fortune Türkiye ve Capital Dergisi’nin her yıl açıkladıkları araştırma listelerinde yer alan bir şirket. Starpet, ‘Fortune 500 Türkiye 2015 Araştırması’na 136. sıradan girmişti. Akaryakıt dağıtım sektöründe en büyük ilk 10 firma arasında yer alan Starpet, “Capital 500 Büyük Şirket” sıralamasına ise 279. sıradan girdi.

Grubun cirosu 1.3 milyar

Akaryakıt dağıtımı yanı sıra, madeni yağ ve lojistik alanında da faaliyet gösteren Starpet’in cirosu 1.3 milyar lira olarak açıklanmıştı. Akaryakıt dağıtımında elde edilen ciro ise 900 milyon lira seviyesinde. Ceyhan’a 120 milyon dolarlık yatırımla rafineri kurma planı da olan Starpet EPDK’dan aldığı dağıtım lisansı sonrası 2005 yılında faaliyet göstermeye başladı.

Tek istasyon ile başladı

Mardin Nusaybin’de tek bir istasyon ile faaliyete başlayan Starpet, zaman içinde önemli bir büyüme kaydederek, sektörün devleri arasına girmişti. Starpet’in kurucusu Mahfuz Okalin ise, yıllarca, Türkiye, Suriye-Irak arasında gıda ticaret yaptıktan sonra istasyonculuk yapmıştı.