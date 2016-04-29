Karşılıksız çeklere karekodlu çözüm

İş dünyasının uzun süredir talep ettiği çek düzenlemesine ilişkin detaylar netleşti. Çekte radikal değişiklikleri içeren çalışma kapsamında öncelikli olarak geçen yıl 15 Haziran’da isteğe bağlı olarak başlatılan karekodlu çek uygulaması zorunlu hale getiriliyor.

Star'dan Ercan Baysal'ın haberine göre, karekodlu çeklerde son 5 yıla ilişkin firmanın tüm çek bilgileri görülebilecek. Ödeme geçmişinin yanı sıra borçlar sorgulanabilecek. Sorgulamanın ardından çekin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Sorgulama için çeki verenin rızası da istenmeyecek. Ticari sır kavramı ortadan kaldırılmış olacak. Cep telefonu uygulamasından gelen bilgiler doğrultusunda işadamı çeki alıp almayacağına kendisi karar verecek.

MERSİS numarası olacak

Uygulama sayesinde çeki alan sahte olup olmadığını, çeki verenin finansal geçmişini, son bir yıl içerisinde kesilen çeklerin miktar ve ödenme takvimini görebilecek. Çekte şirketlerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası da olacak. 0 ile 1.000 arasında verilecek puan sonrasında çeki alıp almama kişinin yine kendi takdirinde olacak. Edinilen bilgilere göre uygulamanın başlayacağı tarih henüz netleşmese de karekod uygulamasının en geç 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren zorunlu hale getirileceği belirtiliyor.

Çek ortalamasına dikkat

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri yasal düzenleme yapılarak çekteki güvenlik tedbirini artıracak radikal adımlar atılacağını belirterek buna rağmen iş dünyası temsilcilerinin basiretli tüccar gibi davranmaları gerektiğinin altını çiziyor. Riskin her zaman olduğuna dikkat çeken üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, “Kişinin çek geçmişi ortada olacak. En fazla ne kadarlık çek kesmiş, ne kadarını zamanında ödemiş, ne kadarlık çekinin arkası yazılmış onu görebilecek. Burada basiretli tüccar gibi davranması gerekiyor. Daha önceki kestiği rakamların ortalamalarına da dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.