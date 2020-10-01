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Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca ve birçok kişi gözaltına alındı

01 Ekim 2020 07:50

Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca ile il ve ilçe belediyesi meclis üyeleri gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Kars'ta sabah saatlerinde birçok eve baskın yapan polis aralarında Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca, belediye başkan yardımcıları ve İl Genel Meclis üyelerinin olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eşbaşkanı Cengiz Anlı’nın da evinde arama yapıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre, gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca, HDP İl Eşbaşkanı Cengiz Anlı, Belediye Eşbaşkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci, Fahrettin Kaya, Kaya Naki, Suat Bayhan, Hamit Taşdelen, Reis Baykız, Zorba Başkurtlu, Bülent Ağbaba, Şengül Erkmen, gazeteci Sevda Manduz.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör,  Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.

Gıda zehirlenmesi sonucu rahatsızlanan gözaltındaki siyasetçilerle görüşen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, hastaneye kaldırılan Ayhan Bilgen’in serum verildikten sonra emniyete getirildiğini, 2 siyasetçinin halen hastanede oldukları bilgisini paylaşmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılmıştı.

6-8 Ekim 2014'deki Kobani olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatları aracılığıyla, "Gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim" açıklaması yapmıştı.

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