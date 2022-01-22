Karar yazarı: Davutoğlu, görüşmelerin olumlu gittiğini ve liderlerin yapıcı tutumu içinde olduğunu söylüyor

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Gelecek Partisi Genel BaşkanıAhmet Davutoğlu'nun “Niceliksel değil niteliksel ittifak kurulmalı" dediğini aktardı. Karaalioğlu'nun aktardığına göre Davutoğlu; görüşmelerin olumlu gittiğini ve liderlerin yapıcı tutumda olduğunu söyledi.

Karaalioğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Geçim derdinin olağanüstü öncelik kazanması iktidarı popülizme, muhalefeti de sadece bu konudaki çelişki ve beceriksizliği konuşup sandığı beklemekte sınırlıyor. İki taraf için de en kolay seçim stratejisi çalışmaya başladı, diyebiliriz.

Peki muhalefet seçime hangi formda gidecek? Şu anda merkezinde ve lokomotifinde CHP ve İyi Parti’nin bulunduğu Millet ittifakı daha önce birlikte hareket ettiği Saadet ve demokrat parti başta olmak üzere yeni kurulan Gelecek Partisi ve DEVA ile genişleyecek mi? Güçlü bir beklenti ve eğilim var ama kesinlik olduğu söylenemez. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu konuda; yani ittifakı genişletme yönünde bir girişimde bulundu mu, bulunduysa ne cevap aldı bilmiyoruz. Son günlerde Gelece Parti lideri Davutoğlu’nun turları var. Üç lider önceki akşam aynı masa etrafında da oturdu. Bu görüşmenin öncesinde Davutoğlu’nun dile getirdiği muhalefetin yeniden yapılanması fikrinden başka bilgiye de sahip değiliz. Nasıl bir yapılanma? Yeni bir ittifak mı? İsim değişecek mi? Bir tür koalisyon protokolü mü ilan edilecek? Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek ve aday kim olacak?

Davutoğlu ile konuştum, detay vermiyor. Muhataplarına saygı gereği ve sürecin hassasiyeti yüzünde, masada pişirilmeyen fikirleri paylaşmayı tercih etmiyor. Söylediği şu: “Niceliksel değil niteliksel ittifak kurulmalı. Seçim ittifakının ötesinde kalıcı bir vizyon belirlenmeli.” Bu prensiplere kimsenin itiraz etmeyeceğini tahmin edebiliriz. Peki hangi noktaya gelindi? Davutoğlu, görüşmelerin olumlu gittiğini ve liderlerin yapıcı tutumu içinde olduğunu söylüyor. Önümüzdeki günlerde muhalefet cephesinde daha sık ve farklı formatta görüşmelere şahit olacağız."

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