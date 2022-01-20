Ankara'da sürpriz muhalefet buluşması

T24 Haber Merkezi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi.



Üç liderin Ankara’da gerçekleşen sürpriz buluşmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Buluşmada, seçim ve ittifak tartışmalarının da konuşulmuş olabileceği tahminleri dile getirildi.



Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta da Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş, ardından da İyi Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.