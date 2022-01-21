Davutoğlu'ndan Ankara'da 'muhalefet' buluşmasına ilişkin açıklama: Yapmaya çalıştığım seçim ittifakı değil, vizyon ittifakı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmelerinin içeriğine ilişkin konuşan Ahmet Davutoğlu, "Şimdi yapmaya çalıştığım açıkçası sadece seçimle ilgili bir ittifak veya bir işbirliği değil. Daha kalıcı, vizyoner bir işbirliği. Seçim ittifakı değil, vizyon ittifakı" dedi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Davutoğlu "Millet ittifakına katılıyor musunuz?" sorusuna "Konuşacağımız konuları birlikte değerlendirmemizde fayda olacağını düşünerek dün birlikte oturduk. 3 saati aşan güzel bir görüşme oldu. Salı günü Sayın Ali Babacan ile görüşeceğim. Temel Bey Covid olduğu için çıkar çıkmaz da onunla görüşeceğim" yanıtını verdi.

"Seçim değil vizyon ittifakı"

İttifakların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem ile oluştuğu hatırlatan Davutoğlu, "Türkiye'de ittifaklar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği konjonktürde doğdu ve o konjonktürde gelişti. Şimdi yapmaya çalıştığım açıkçası sadece seçimle ilgili bir ittifak veya bir işbirliği değil. Daha kalıcı, vizyoner bir işbirliği. Seçim ittifakı değil, vizyon ittifakı" diye konuştu.

Saymaz'ın "Ne farkı var?" sorusunu yönettiği Ahmet Davutoğlu, "Şöyle bir farkı var, seçimle kazanırsınız ve biter. Nitekim 24 Haziran seçimleri sonrası Sayın Karamollaoğlu ayrıldı ittifaktan. Sanki Millet İttifakı 4 parti gibi göründü" ifadelerini kullandı.

"Kutuplaştırıcı dili yok etmek lazım"

"Millet İttifakı'nı yeniden kurmak mı lazım?" sorusu üzerine "Onu konuşuyoruz. Alternatifleri dün akşam konuştuk" diyen Davutoğlu şöyle devam etti:

"Bir de kimsenin dışlanmadığı bir siyasi iklim oluşturmak. Bu var olan bir yapıya hemen eklemek gibi değil. Genç kitlelerin hepsinin 'Burada biz de varız' şeyini doğuracak ve AKP ve MHP'nin kutuplaştırıcı dilinin etkisini yok edecek bir ittifak kurmak lazım. Temel ilkeler üzerinde inşa edilebilecek politikalar, seçim sürecine giderken takip edilecek yön ve yöntem, seçimden sonra takip edilecek yol ve yöntem. Açıkçası aslında, bir gün bir seçim kararıyla uyanıp bu konuların o gün tartışılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü o gün geldiğinde yine biz pratik konuları konuşuyor olacağız. Kim aday olacak, milletvekilliğinde nasıl işbirliği yapılacak? Bunlar önemli ama nihayetinde bu işbirliğinin siyasi bir hedefi olması lazım. O siyasi hedefini seçim ufukta gözükmeden önceden konuşmak gerekli."

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