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Politika

Millet İttifakı'nda pürüz olduğu iddiasının nedeni belli oldu; muhalefet buluşmasında neler konuşuldu?

Geçen hafta Davutoğlu-Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu-Akşener arasındaki görüşme trafiği, Davutoğlu'nun ittifaka katılmak için bazı talepleri olduğu yönünde kamuoyuna yansımıştı

21 Ocak 2022 07:30

Altı muhalefet partisinin ortak masasına ilişkin olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ittifak konusunda çatlak olduğu yönündeki iddialarının perde arkası belli oldu.

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