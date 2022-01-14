Hürriyet yazarı Selvi: Davutoğlu'nun Millet İttifakı'ndan bazı talepleri varmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme trafiği sonrası kulislere yansıyan bilgileri yazdı.

"Kılıçdaroğlu ve Akşener’in, Davutoğlu’na yeterince ilgi göstermediği, bunun da Gelecek Partisi’nde rahatsızlığa neden olduğu söyleniyordu. Ama bu görüşmelerin bir gönül alma ziyareti olmadığı ortaya çıktı" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Davutoğlu’nun bazı talepleri olduğu kulislere yansıdı:

1) Millet İttifakı’nda yer alacak partiler, oy oranlarına bakılmaksızın eşit sayılmalı.

2) Parti liderlerinin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı deklare edilmeli.

3) Kabine oluşturulurken partilerin temsili sağlanmalı.

4) Gelecek Partisi açısından çok önemli olan nokta ise Millet İttifakı’ndaki partilerin oy oranlarına bakılmaksızın Meclis’te belli sayıda milletvekili tarafından temsil edilmesi için bir model oluşturulması.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener’i ikna etti mi, onu ileride göreceğiz."

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