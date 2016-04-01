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Karar: Kızılay saldırısının planlayıcısı Vahit Ayçil'in kimliği, ihmal nedeniyle kaçtıktan 3 saat sonra tespit edilebildi

"İhbarı geçiştirdiği iddia edilen 2 polis memuru hakkında da soruşturma başlatıldı"

01 Nisan 2016 15:23

Karar gazetesi, Ankara'nın Kızılay ilçesinde 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle aranan Vahit Ayçil'in kimliğinin, ihmal nedeniyle, kaçtıktan 3 saat sonra tespit edildiğini öne sürdü. "Acil ihbar beş saat uyutuldu" başlığıyla yayımlanan haberde, "Kızılay saldırısının beyni Vahit Ayçil'in kullandığı kiralık aracın olay günü Şanlıurfa'ya gittiği ihbarı 155'e düştü. Ancak iki polis kritik bilgiyi paylaşmayınca kimliği geç tespit edilen terörist sınır dışına kaçtı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, ihbarı geçiştirdiği iddia edilen iki polis memuru hakkında da soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. 

Kenan Butakın'ın imzasıyla yayımlanan (1 Nisan 2016) haber şöyle:

"Katliamın planlayıcısı Vahit Ayçil hakkında gelen ihbarın sümen altı edildiği öne sürüldü. Paralel Yapı ile bağlantı şüphesi bulunan iki polis açığa alındı. Teröristin kimliği ihmal nedeniyle Şanlıurfa’ya giriş yaptıktan ancak üç saat sonra tespit edilebildi.

 

Kızılay’da 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlayıcısı Vahit Ayçil’in, katliamdan hemen önce Ankara’dan ayrıldığı ortaya çıktı.  KARAR, ‘Büyük abi’nin Ankara-Şanlıurfa hattındaki ihbara rağmen Suriye’ye nasıl kaçtığına ilişkin ayrıntılara ulaştı.

 

'Büyük abi'ye mesaj attılar

 

Edinilen bilgilere göre, terörist Vahit Ayçil saldırıdan önce Ankara’da araç kiraladı. Rent a car şirketi sahibi B.G.’ye şehir dışına çıkmayacağını söyledi. Ancak firma sahibi, GPRS sisteminden aracın saldırıdan sonra, gece saatlerinde Ankara’dan çıktığını farketti. Bunun üzerine önce Ayçil’i arayan B.G., cevap alamayınca SMS atarak polise şikayette bulunacağını söyledi. Sabah 05.00 sularında aracın Adana- Şanlıurfa yolunda olduğunu gören şirket sahibi, 155’i arayarak olayın saldırıyla ilgili olabileceğini söyledi.

Aracı kullanan kişinin saldırıyla ilgili olabileceği ihbarını kayda alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi’ndeki görevli polis memurları, B.G’yi aracın kiralandığı bölge olan Esat Karakolu’na yönlendirdi. Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah 10.00’da saldırı ile ilgili ayrıntıları değerlendirirken, beş saat önce firma sahibi B.G.’nin 155’e yaptığı ihbarı fark etti. Böylece saldırının organizatörü Vahit Ayçil’in kimliğine ulaşıldı. Ancak, sabah 07.00’de Şanlıurfa’ya giriş yaptığı belirlenen terörist, üç saat farkla yakalanamadı.

 

İki polis açığa alındı 

 

Saldırı ile ilgili soruşturma devam ederken, ihbarı geçiştirdiği iddia edilen iki polis memuru hakkında da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda iki polis memurunun Paralel Devlet Yapılanması (PDY) içerisinde olabilecekleri değerlendirildi. İki polis memuru soruşturma sonuçlanana kadar açığa alındı.

 

Aracı üç gün izlediler

 

Katliamla ilgili kritik ihbarın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bildirilmediğini tespit eden istihbarat şube ekipleri saldırıdan sonraki gün, saat 10.00’dan itibaren aracı izlemeye aldı. Sabah 07.00’de Şanlıurfa’ya giriş yapan otomobilin Yenişehir Mahallesi’nde bir bölgeye park edildiği belirlendi. Teröristin tekrar gelebileceği ihtimali dikkate alınarak araç üç gün boyunca izlemeye alındı. Daha sonra Ayçil’in kaçtığını değerlendiren polis, aracı önce inceleme için Şanlıurfa Emniyeti’ne ardından da rent a car şirketine gönderdi"

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