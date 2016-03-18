Seher Çağla Demir ile Vahit A.'nın Ankara katliamı öncesi sevgili pozu ortaya çıktı

Kızılay’da 13 Mart günü canlı bomba saldırısını yapan PKK’lı Seher Çağla Demir’in, katliam öncesi olayın firarisi Vahit A. ile verdiği sevgili pozu kameralara yansıdı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, edinilen bilgilere göre Demir 2013’te PKK’nın dağ kadrosuna katıldı, ardından örgütün Suriye’deki kamplarına gitti. Şubat 2016’da yasadışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye giren Demir’i, Vahit A. önce Viranşehir, sonra da Şanlıurfa’ya götürdü. Demir, saldırıdan önce sahte kimlikle bilet alıp otobüsle Ankara’ya geldi ve AŞTİ’de ikinci saldırgan Özgür Ünsal tarafından karşılandı.

Patlamada kullanılan araçla 26 Şubat’ta Ankara’ya gelen Vahit A. ile buluşan Demir, aynı otomobille Ankara’da keşif yaptı. Demir, saldırı günü ise Vahit A. ile Eskişehir yolunda bir benzinliğe girerek LPG takılan araca yakıt aldı. Demir’in bu sırada Vahit A.’ya sarılarak sevgili gibi davrandığı anlar da kameralara takıldı. İkilinin sevgili olmadığı, dikkat çekmemek için böyle davrandıkları değerlendiriliyor. Vahit A.’nın Suriye’ye kaçtığı saptandı.