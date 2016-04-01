Kızılay saldırısını planlayan Vahit Ayçil, 2015'te Sultanbeyli'ndeki polis merkezine de saldırmış

Ankara Kızılay'da 37 kişinin öldüğü bombalı saldırının kilit ismi Vahit Ayçil'in, 2015'te Sultanbeyli'ndeki polis merkezine düzenlenen saldırının da organizatörü olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da 13 Mart 2016 günü bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybederken 71 kişi de yaralanmıştı. Soruşturmada PKK'lı canlı bomba Seher Çağla Demir'in gerçekleştirdiği saldırıyı organize eden kişinin Vahit Ayçil olduğu belirlendi. Firari Ayçil'in peşine düşen terör ve istihbarat birimleri çarpıcı detaya ulaştı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Kızılay'daki bombalı aracı teslim eden Vahit Ayçil'in, 10 Ağustos 2015'te Sultanbeyli'de Fatih Polis Merkezi'ne bombalı araçla düzenlenen saldırının da organizatörü olduğu belirlendi. Polis merkezine bomba yüklü araçla gelen "Botan Canfeda" kod adlı PKK'lı ortalığı savaş alanına çevirmişti.

Patlamada can kaybı yaşanmazken olay yerine inceleme için gelen ekiplere gün ağardığında PKK'lı tarafından ateş açılmıştı. Çatışmada Bomba İmha Şube Müdürü Beyazıt Çeken şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Erdal Yıldız ve Burak Boğakan öldürülmüştü.

Uçkun'a bombalı aracı temin etmiş

Canlı bomba Seher Çağla Demir’i, Vahit Ayçil karşılamış ve Viranşehir'e getirmişti. Demir saldırıdan önce sahte kimlikle bilet alıp otobüsle Ankara’ya gitmişti. Polis, Ayçil'in "Botan Canfeda" kod adlı Deniz Uçkun'u kırsaldan geldiğinde karşıladığını ve bomba yüklü aracı verdiğini belirledi.