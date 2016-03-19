Kızılay’daki patlama noktası MOBESE kameralarının görüş açısında değilmiş!

Ankara saldırısının gerçekleştiği Kızılay’daki patlama noktasının MOBESE kameralarının görüş açısında olmadığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bu nedenle, soruşturma dosyasında patlama anına ilişkin net görüntülerin bulunmadığı öğrenildi.

MOBESE kameralarının görüş açısını, patlama yerindeki reklam panolarının engellediği öğrenildi.

Ankara’da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 9 şüpheliden 6’sı tutuklanmaları, 3’ü ise adli kontrol şartı talebiyle dün nöbetçi hâkimliğe sevk edildi.

Tutuklanması istenen şüphelilerden Hüsamettin B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; Velat Cin, Mehmet Veysi Dolaşan, Halil İbrahim Demirer, Baran Ergin ve Uğur Ayçil tutuklandı. Savcılığın adli kontrol talep ettiği 3 kişi de mahkeme tarafından adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Talimat PKK'dan

Savcılığın sevk yazısında, tutuklanması istenen şüphelilere, saldırıda ölen her bir vatandaş için 35’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli “nitelikli kasten öldürme” suçlaması yöneltildi.

Savcılığın sevk yazısında olay şöyle anlatıldı: “Hakkında yakalama kararı bulunan Vahit A., terör örgütü PKK/KCK’dan aldığı talimat doğrultusunda temin ettiği patlayıcıyı Şanlurfa’da bir süre sakladı.

Vahit A.’nın kardeşi olan şüpheli Uğur A. ise şüpheliler Baran E. ve Hüsamettin B. ile birlikte yine Şanlıurfa’da kaldığı evde, canlı bomba Seher Çağla Demir’i bir süre sakladı. Vahit A. saldırıda kullanılan aracı Mehmet Veysi D. ile birlikte 24 Şubat 2015’te 18 bin 250 TL’ye aldı.

Araçla Ankara’ya geldi, Gaziosmanpaşa’daki evi 6 aylığına kiraladı. Evi kiralayana kadar, ablasına ait evde kaldı. Daha sonra Mehmet Veysi D.’yi 28 Şubat 2016’da arayarak ‘Gelebilirsin’ dedi. Bu şifre, ikilinin daha önce anlaştığı üzere, canlı bomba Seher Çağla Demir’i Ankara’ya gönderme talimatıydı.

Mehmet Veysi D., arkadaşı olan şüpheli İbrahim Halil D.’yi telefonla arayarak ‘Burcu Akgün veya Akgül’ adına Ankara’ya otobüs bileti almasını istedi. Bileti alan Halil D., Mehmet Veysi D.’ye verdi.

Mehmet Veysi D. ise 3-4 gündür evinde sakladığı Seher Çağla Demir’i Şanlıurfa’dan otobüse bindirerek Ankara’ya gönderdi. Demir’i AŞTİ’de karşılayan Vahit A., ortak arkadaşları olan Özgür Ünsal’ın evine gitti. Daha sonra üçlü, kiralanan evde kalmaya başladı.

Kitaplı kamuflaj

Şüpheli Vahit A. 10 Mart’ta şüpheli Mehmet Veysi D.’yi WhatsApp üzerinden arayarak ‘Artık gelebilirsin’ dedi. Bu mesaj üzerine Mehmet Veysi D., patlayıcı maddeyi gömdüğü yerden çıkararak eve getirdi.

Evde, içinde patlayıcı bulunan çantaya kitap ve havlu koydu. 10 Mart’ta otobüsle Ankara’ya hareket etti. Mehmet Veysi D.’yi bombacı Demir ile Vahit A., AŞTİ’de karşıladı. 13 Mart’ta ise o hain saldırı gerçekleşti.”

MOBESE'ye reklam panosu engeli

Kızılay’daki patlama noktasının MOBESE kameralarının görüş açısında olmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle, soruşturma dosyasında patlama anına ilişkin net görüntülerin bulunmadığı öğrenildi.

MOBESE kameralarının görüş açısını, patlama yerindeki reklam panolarının engellediği öğrenildi.