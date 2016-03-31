Ankara saldırısını planlayan Vahit Ayçil'in kaçmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara saldırısını planladığı gerekçesiyle aranan Vahit Ayçil’in eylemden önce kiraladığı ve Şanlıurfa’ya gidişinden sonra terk ettiği aracın kamera görüntülerine ulaşıldı. Ayçil’in, Kızılay’daki AVM’nin kameralarına yansıyan görüntüleri de bulundu. Ayçil’in, Ankara’dan ayrılırken kullandığı aracı, eylemin gerçekleştiği yere çok yakın olan AVM’nin garajına park ettiği ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre; Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarında yapılan detaylı incelemeler sonrasında, olayın planlayıcısı ve organizatörü olan Ayçil’in görüntüleri olay yeri yakınındaki büyük bir AVM’deki kamera kayıtlarında bulundu.

Güvenpark’ın hemen dışında Atatürk Bulvarı üzerinde saat 18.45 sıralarında gerçekleştirilen eylemden bir gün önce bir araç kiralama şirketinden 06 FG 6531 plakalı aracı kiralayan Ayçil’ın kiralık aracı kullanarak saat 14.15 sıralarında Kızılay’daki AVM’nin garajına girdiği belirlendi. Ayçil’in aracını park ettikten sonra 14.20 sıralarında AVM içine girip bir telefoncudan alışveriş yaptığı ve saat 14.30 sıralarında Kızılay’daki metro çarşısına girdiği belirlendi.

Ayçil’ın daha sonra aracıyla 15.30 sıralarında yine kendi kullandığı kiralık araç ile AVM’den ayrıldığı ve saat 16.00 sıralarında kenti terk ettiği belirlendi. Patlama, Ayçil, kenti terk ettikten sonra diğer iki canlı bombanın kullandığı araçla gerçekleştirildi.

Sahte kimlik taşıyordu

Yapılan araştırmalarda Ayçil’ın, Şanlıurfa merkez nüfüsuna kayıtlı İbrahim Halil Türkmen adına hazırlanmış sahte kimlik kullandığı da belirlendi. Ayçil’ın Ankara’dan Şanlıurfa’ya geçtikten sonra terk ettiği araç, kent merkezinde bulunmuş ve krimnal inceleme yapılmıştı. Araçta Ayçil’e ait olduğu değerlendirilen parmak izleri de bulundu.

Kızılay saldırısının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler Velat Cin, Uğur Ayçil, Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Hüsamettin Batar ve Baran Ergün tutuklanmıştı. Savcılıkça, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Viranşehir Belediye Başkanı DBP’li Emrullah Cin’in kardeşi Velat Cin, saldırıyı organize eden firari şüpheli Vahit Ayçil’in kardeşi Uğur Ayçil, patlayıcıları Ankara’ya getiren Mehmet Veysi Dolaşan ve Dolaşan’a yardım eden İbrahim Halil Demirer ve Baran Ergün tutuklanırken, Hüsamettin Batar adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.