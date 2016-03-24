Edirne’de Ankara saldırısı şüphelisinin akrabasına saldırı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Ankara'daki terör saldırısının firari şüphelisi Vahit Ayçil'in akrabasının işlettiği dükkânın camları kırıldı, iş yeri sahibi ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Sputnik’in haberine göre, Ankara'da 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısının firari şüphelisi Ayçil'in bir akrabasının İsmet İnönü Caddesi'nde işlettiği tatlıcı dükkanına gelen 2 kişi, iş yeri sahibiyle tartıştıktan sonra vitrin camını sandalyeyle kırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polise ekipleri, tatlıcıda incelemede bulundu.

Olay sonrası kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, iş yeri sahibi A.A. ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve İlçe Emniyet Müdürü Göksel Demiralp, olay yerinde inceleme yaptı.

Özder, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin olayla ilgili gereken araştırmayı yaptığını söyledi.

Vatandaşların sağduyulu davranması gerektiğini vurgulayan Özder, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Bir vatandaşın esnafı işaret ederek, "Bunların Ankara'daki saldırıyla alakası var mı?" sorusuna Kaymakam Özder, "Aranan şahsın alakası var. Her aile çocuğuna sahip çıkabilir mi?" yanıtını verdi.

Vatandaş "Akrabası mı?" sorusunu yöneltmesi üzerine Kaymakam Özder, "Akrabalar" dedi.

Gerginliğin ardından, tatlıcı dükkanı güvenlik nedeniyle kapalı tutuluyor.