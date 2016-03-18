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Ankara katliamında kullanılan aracın sahibi: Vahit A.'yı polise ihbar ettim, ancak hiçbir sonuç alamadım

"Şüpheli bir durum varsa araca el konulmasını, aracı kimin kullanıldığının tespit edilmesini rica ettim"

18 Mart 2016 14:31

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırının firari sanığı Vahit'a'ya araç kiralayan şirketin sahibi konuştu. Firma sahibi B.G, patlamadan sonra 155'i aradığını, 'araca el konulmasını' istediğini söyledi. 155'ten "bağlı bulunduğunuz karakolu arayın" cevabını aldığını belirten B.G, "Herhangi bir sonuç alamadım. Vahit A.’nın aracı kiralarken bıraktığı ve babasının kullandığını söylediği numaradan babasıyla görüştüm" dedi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; polis,  Vahit A.’ya araç kiralayan şirkete de ulaştı. Firma sahibi B.G. patlamadan sonra kiraya verdiği aracını merak ettiğini, bu nedenle takip cihazı üzerinde aracının durumunu kontrol ettiğini belirterek, özetle şunları söyledi:

“Aracı 13 Mart 2016 günü saat 22.00 sıralarında Konya yolu üzerinde seyir halinde gördüm. Vahit A.’yı irtibat numarasından aradım. Ancak telefonunu açmadı. 14 Mart 2016 günü saat 01.00 sıralarında yaptığım kontrollerde aracın Adana otobanında, aynı gün 05.30 sıralarında Şanlıurfa ilinde olduğunu, yol boyunca hiçbir yerde durmadan hareket ettiğini anladım. Yaşanan bombalı saldırı eylemi dolayısıyla durumdan şüphelendim. 

 

"Polisi arayıp aracın seyrini anlattım"


155 polis imdat hattını aradım, görüşme yaptığım polis memuruna aracımı Ankara ilinde kalmak kaydıyla 2 günlüğüne Vahit A.’ya kiraya verdiğimi, ancak aracın Urfa iline hareket halinde olduğunu, Vahit A.’nın telefonlarıma ve mesajlarıma cevap vermediğini söyledim. Hassas günlerden geçtiğimizi belirtip bu aracın otoban çıkışında durdurulup kontrollerinin yapılmasını istedim. 

 

"'Esat Karakolu'na başvur dediler"


Şüpheli bir durum varsa araca el konulmasını, aracı kimin kullanıldığının tespit edilmesini rica ettim. Polis memuru da aracın kiralandığı yere bağlı Esat Karakolu’na müracaat etmemi istedi. Vahit A.’nın aracı kiralarken bıraktığı ve babasının kullandığını belirttiği numaradan babasıyla görüştüm. Ancak herhangi bir sonuç alamadım.”

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