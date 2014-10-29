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Karaman'daki madende su seviyesi, işçilerin 56 metre üstünde!

Karaman'da su baskınının yaşandığı maden ocağının planı ortaya çıktı

29 Ekim 2014 23:34

Karaman’ın Ermenek ilçesinde su baskını sonucunda 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağının planı ortaya çıktı. Mahsur kalan işçilerin tahliye çalışmalarının sürdüğü madende yapılan incelemelere göre baskına neden olan su, planda açık mavi ile gösterilen terkedilmiş eski bir imalathaneden geldi.  Uzmanlar maden faaliyetleri sırasında burada bulunan eski maden ocağına dikkat etmemenin ve kazı sırasında bu ocağa fazla yaklaşmanın faciaya neden olduğunu belirtiyor.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında açıklanan plana göre,  mahsur kalan işçilerin 135 metre ile 133 metre arasında bulunduğu tahmin ediliyor.  Madene dolan 10 bin ton civarındaki suyun işçilerin bulunduğu tahmin edilen bölgenin 56 metre üstünde çıktığı belirtildi. Madencilerin çıkışa ulaşabilmesi için plandaki turuncu boyalı bölgeye doğru yürüyerek buradan çıkış yazan alana ulaşması gerekiyor.  Madenin yüksek eğime sahip olması da  ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.

 

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