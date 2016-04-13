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Karaman’da 10 çocuğa cinsel istismar davasındaki öğretmen için ikinci soruşturma

İkinci soruşturma, cep telefonunda ve bilgisayarda bulunan görüntüler sebebiyle açıldı

13 Nisan 2016 00:25

Karaman'da 10 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldıktan sonra öğretmenlikten atılan, Ensar Vakfı'nda 5 ay süreyle görev yapmış olan M.B.'nin bilgisayarları ile cep telefonunda çocuk pornosu ve müstehcen görüntülere rastlanması üzerine ikinci bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında el konulduktan sonra incelemeye gönderilen M.B'ye ait bilgisayarlar ve cep telefonlarıyla ilgili rapor, Karaman Cumhuriyet Savcılığına ulaştı.

Raporda, M.B'ye ait bilgisayarlar ile cep telefonunda çok sayıda çocuk pornosu ve müstehcen görüntüler bulunduğunun, internetten pornografik görüntüler indirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bir çocuğa müstehcen yayın izlettirilmesi iddiasından yola çıkarak, cinsel istismar iddialarını ortaya çıkaran ve kısa sürede iddianameyi hazırlayarak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına sunan Cumhuriyet Savcısı Murat Ünlü'nün, şüpheli M.B. hakkında yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

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