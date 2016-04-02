Karaman'da öğretmenlerinin cinsel istismarına uğrayan çocuklar: Tehdit etti, dayak attı, korktuk, direnemedik!

Karaman'da 5 aylık bir sürede Ensar Vakfın'da da çalışan öğretmenleri Muharrem B.'nin cinsel istismarına maruz kalan 10 erkek öğrencinin pedegog nezaretinde verdiği ifadeler Türkiye'yi sarsan sakandalın çarpıcı ayrıntılarını ortaya çıktı. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, iddianameye göre istismara maruz kalan çocuklar, ifadelerinde Muhrarrem B.'nin kendilerini dövdüğünü, korktukları için direnemediklerini, tehdit edildiklerini ve utandıkları için yaşadıklarını kimseye anlatamadıklarını söyledi. Çocuklar, "Yurtta birçok çocuk hocanın cinsel istismarına maruz kaldı" diye konuştu.

"Sayısını bilmiyorum!"

600 yıla yakın hapsi istenen öğretmen Muharrem B., ifadesinde suçunu önce inkâr etti, ancak bir süre sonra polis memuruna dönerek "Yeter artık her şeyi anlatmak istiyorum. Evet, bu çocuklarla cinsel ilişkiye girdim. Ben eşcinselim. İlkokuldan bu yana hemcinslerime karşı ilgim vardı. Suçumu kabul ediyorum. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

20 Nisan tarihinde hâkim karşısına çıkacak olan Muharrem B., sayısını kendisinin de bilmediği istismar olayında çocukları tehdit etmediğini ileri sürdü.

Çocuklar Pedagog nezaretinde ifade verdi

İddianameye göre istismara maruz kalan çocuklar ise pedagog nezaretinde alınan ifadelerinde Muhrarrem B.'nin kendilerini dövdüğünü, korktukları için direnemediklerini, tehdit edildiklerini ve utandıkları için yaşadıklarını kimseye anlatamadıklarını söyledi.

Yaşları 14-16 arasında değişen çocuklar, yaşadıkları korkunç günleri şöyle anlattı:

"Gece gelip beni zorla odasına götürdü. Direndim ama bırakmadı. Çok korkmuştum canım çok acımıştı. Birkaç gün sonra yine götürdü. Muharrem Hoca'dan çok korkuyordum. 'Bu olay aramızda kalacak' dedi. Korktuğum için kimseye bir şey söyleyemedim."

"Kimseye bahsedemedim"

"2012-2015 arasında 12 kez istismara uğradım." "Korktuğum ve utandığım için bu olaydan kimseye bahsedemedim." "Muharrem Hoca'nın yaptıklarını yurttaki öğrenciler biliyor, konuşuyordu. Ama kimse ne ailesine ne de başkasına anlatabiliyordu. Kaçmaya çalıştım, ama kaçamadım. 3 arkadaşımla birlikte beni odasına çağırdı. Herkes birbiriyle kendilerine yapılan cinsel istismarı konuşuyordu."

"Birbirimizin yüzüne bakamıyorduk"

"Muharrem B. beni ve bir arkadaşımı zorla odasına götürdü. Daha sonra arkadaşımla birbirimizin yüzüne bakamadık, bu konuyu hiç konuşmadık."

"Yaşadığım olaylardan sonra yurttan ayrılmak istedim. Sonunda annemle konuşmaya karar verdim. Yurttan ayrılmak istediğimi defalarca söyledim. Ama nedenini sorduğunda gerçeği anlatamadım."

"Yurtta birçok çocuk hocanın cinsel istismarına maruz kaldı. Hepimiz biliyor ama bir türlü bunu dışarıdan birilerine utancımızdan söyleyemiyorduk..."