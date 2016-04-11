Ahmet Hakan: 1999'da paralel yapı ve Geziciler olsa, AA Karaman'daki sapığı garanti onlara itelerdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Karaman'daki Ensar Vakfı'na bağlı yurtlarda 10 öğrenciye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan öğretmenin "solcu, eski MHP'li ve ateist köyde yetiştiği yolunda bir haber yapan Anadolu Ajansı'na (AA) tepki gösterdi.

AA'nın tecvavüzcü öğretmenin 1999 yılından komuşusu olan birisinin ifadesine dayandırdığı haberiyle dalga geçen Hakan, "Sene 1999...O zamanlar Paralel Yapı da yok, Gezi de. Olsa garanti itelerlerdi. Ve cinsi sapığın dünya görüşünü şöyle tanımlarlardı: Solcu, Marksist, Leninist, ateist, Gezici, MHP’li bir Paralelci..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Marksist, Leninist, solcu ve MHP'li bir cinsi sapık" başlığıyla yayımlanan (11 Nisan 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Anadolu Ajansı, Karaman'da Ensar Vakfı'nın evinde çocuklara tecavüz eden cinsi sapığı, ta 1999 yılında tanıyan bir adamı bulmuş ve onunla röportaj yapmış.

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Niye Ensar Vakfı’nın Karaman şube başkanıyla yapmamış, niye mağdur çocukların aileleriyle yapmamış, niye Karaman ahalisiyle yapmamış, niye Karaman Valisi ile yapmamış, niye Karaman Emniyet Müdürü ile yapmamış?

Tahmin edebiliyorum.

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Neyse...

Karaman’daki cinsi sapığı 1999’da tanıdığını söyleyen Anadolu Ajansı’nın tanığı, cinsi sapık hakkında şunları söylemiş:

- Kendisini ilk gördüğümde “Bu adam sapığa benziyor” demiştim.

- Hiç tanımıyorum fakat öyle demiştim.

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Buraya kadar pek bir şey yok.

Fakat bundan sonrası epey eğlenceli...

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Anadolu Ajansı’nın tanığı olan şahıs, cinsi sapığın “dünya görüşü” ile ilgili bilgi vermiş.

Söylediği şu:

- Müslümanlık ayağına yatıyor hem de hacılarla hocalarla dalga geçiyordu.

- Benim bildiğim Marksist, Leninist, solcu bir adam.

- O zaman da MHP’li görünüyormuş. O zamanki MHP ilçe başkanı bana öyle dedi.

- Bunun köyü tüm solcuydu. İçlerinde ateistler vardı.

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Anadolu Ajansı’nın cinsel sapığı Marksistlere, Leninistlere, ateistlere, MHP’lilere ve solculara itelemeye çalışan bu girişimini, Sabah adlı gazete de ballandırarak haber yapmış.

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Diyeceksiniz ki...“İyi de... Niye Paralel Yapı’ya itelememişler ki? Niye Gezicilere itelememişlerdi ki?”

*

Sene 1999...O zamanlar Paralel Yapı da yok, Gezi de...

Olsa garanti itelerlerdi.

Ve cinsi sapığın dünya görüşünü şöyle tanımlarlardı:Solcu, Marksist, Leninist, ateist, Gezici, MHP’li bir Paralelci...

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- Bir tarafımız... Hiçbir ahlaki ve vicdani sorumluluk taşımadan... “Ensar Vakfı’na öyle ya da böyle bulaşanların alayı çocuk tecavüzcüsüdür” diye çemkirir.

- Diğer tarafımız ise... Yine hiçbir ahlaki ve vicdani sorumluluk taşımadan... Sırf Ensar’ı kurtarmak uğruna... Solcuya, ülkücüye, ateiste alenen ve resmen iftira atar.

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Allah hepimizi bu iki tarafın da şerrinden emin kılsın.