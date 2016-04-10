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AA'ya göre Ensar görevlisi Karaman tecavüzcüsü; solcu, eski MHP'li ve ateist köyde yetişmiş!

"Bir adama sapık demek ağır bir itham"

10 Nisan 2016 18:59

Anadolu Ajansı (AA), Karaman'daki Ensar Vakfı'na bağlı yurtlarda 10 öğrenciye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan M.B'nin komşusuyla konuştuklarını öne sürdü. Ajansın, abonelerine servis ettiği haberde, "M.T. adlı kişi tecavüzcü M.B. hakkında, 'Benim bildiğim, Marksist, Leninist, solcu bir adam. O zaman da MHP'li gözüküyormuş. O zamanlar bunların köyü tüm solcuydu. İçlerinde çok ateist vardı' dedi" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre M.T’'nin açıklamaları şöyle:

“İçeriye bir bölme yaptırmış.‘Burada çocuk okutuyor’ dediler. Hiç namaz kıldığını görmedim. Ben siyasete girip, ilçe başkanı olduktan sonra ortadan kayboldu. Jandarmaya defalarca gittik, geldik. Çocukların ifadeleri alındı. Adamı takip ettiler. Evi bana uzakta olduğu için bir şey elde edemedik. Çocuğun birinin babasını uyardım. Çocuğuna sahip çık dedim. Aslında inandılar ama herhalde duyulmasını istemediler. Fakir ailelerin çocuklarını, ‘Senin çocuğun zeki, değerlendirelim, kaybolmasın’ diye götürmüş.”

“Evine gittim. Her taraf kitap dolu. Köşede bir bilgisayar var. Hem Müslümanlık ayağına yatıyor hem de hacılarla hocalarla dalga geçiyor. Benim bildiğim, Marksist, Leninist, solcu bir adam. O zaman da MHP’li gözüküyormuş. O zamanki MHP İlçe Başkanı bana öyle dedi. O zamanlar bunların köyü tüm solcuydu. İçlerinde çok ateist vardı. Bunların ilişkileri daha çok Ereğli ile... Pek Ayrancı'ya gelmezler. Ayrancalılar fazla tanımaz. O zaman niye kamu davası açılmadı bilmiyorum. Ben şimdi, o zaman şikayetçi olsam sonuç alınmazsa ne olur diye düşündüm. Çünkü bir adama sapık diyeceksin. Ağır bir itham"

 

 

 

 

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