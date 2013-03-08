Karadeniz hareketleniyor

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 6-7 Mart tarihlerinde düzenlenen “Karadeniz Petrol ve Gaz Forumu” bu sene yeni gelişmelerle daha da hareketlendi. Bölgedeki enerji potansiyelleri ile ilgilenen dev enerji şirketlerinin temsilcilerinin ve bölge ülkelerinin politikacı ve bürokratlarının da katılım gösterdiği toplantının Türkiye’den de katılımcıları vardı.

Karadeniz’deki enerji potansiyelleri açısından bu dönem dikkat çekici iki gelişme söz konusu. Bunlardan biri Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’ın Karadeniz'deki kıta sahanlığı içerisinde keşfedilen doğal gaz yataklarının kamuoyunun dikkatine sunulması oldu. Bu keşifler o ülkeler açısından önemli kazanımlar olmakla birlikte Avrupa’ya gaz tedarikinde yeni alternatiflerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte Türkiye'nin Karadeniz'de petrol ve gaz arama yönündeki girişimleri de son dönemin ilgi çekici gelişmelerinin başında geliyor. Türkiye'nin Batı Karadeniz kıyılarında yer alan Akçakoca’da doğal gaz üretimi devam ediyor.

Türkiye Petrol Arama Ortaklığı’nın (TPAO) yaptığı açıklamaya göre Akçakoca’nın batısında yer alan Istranca bölgesinde de yapılan keşifler sonuç verdi. TPAO 2013 ve 2014 yıllarında Istranca bölgesindeki keşfin ekonomik boyutunu incelemek için 3 yeni kuyu açmak için hazırlık yapıyor.

Deutsche Welle Türkçe'den Selçuk Oktay'ın haberine göre, Türkiye’deki bu hareketlilik Karadeniz’e yoğunlaşmış enerji şirketlerinin de ilgisini çekiyor. Son olarak Shell, TPAO ile Karadeniz'de petrol ve gaz arama konusunda sözleşme imzaladı. Tüm bu gelişmeler Karadeniz’i enerji konusunda hareketli günlerin beklediğini gösteriyor.

'Sınırlar açısından en temiz bölge'

Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kul, Karadeniz’de enerji şirketlerinin çalışmalarını yoğunlaştırmalarının temel nedenlerinden bir tanesinin ekonomik sınırların net bir şekilde çizilmesi olduğunu belirtiyor. Kul, “Karadeniz’de yeteri kadar arama yapılmadı. Ancak TPAO’nun bölgedeki sismik araştırmaları, iyi bir potansiyel olduğu yönünde. Bununla birlikte jeolojik trendlere baktığımızda ciddi bir potansiyel olduğu görülüyor. Karadeniz’de derin sularda da umut vaat eden bir potansiyel bulunduğu yönünde duyumlar alıyoruz. Çalışmalar çok değerli ama henüz rakam vermek zor.

TPAO’nun Petrobras, Shell, Chevron gibi enerji şirketleri ile ilgili ortak çalışmaları söz konusu. Karadeniz, kıyısı olan devletlerin ekonomik sınırları açısından dünyanın en temiz bölgesi. TPAO ile birlikte büyük enerji şirketlerinin ortak çalışmalar yapmasını sağlayan en temel olanaklardan bir tanesi bu sınırların gayet net çizilmesi” ifadelerini kullanıyor.

'Karadeniz, Hazar Denizi’nin devamı mı?'

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Satman da Karadeniz'in enerji kaynakları açısından araştırılması gereken bir yer olduğunu ifade ediyor.

Satman son gelişmeleri ve Karadeniz’deki enerji potansiyelini şöyle değerlendiriyor: “Karadeniz’in zengin enerji kaynaklarına sahip Hazar Denizi’nin uzantısı olduğu yönünde teoriler var. Bu yüzden buralarda çalışmalar yapılıyor. Türkiye Karadeniz’de doğal gaz buldu. Bulgaristan ve Romanya açısından da doğal gaz kaynakları söz konusu. Ancak Türkiye’nin bu bölgedeki çalışmaları henüz yeterli değil. 5 civarında kuyu delindi. Daha fazla potansiyele ulaşmak için bu yönde daha fazla kuyu delinmesi gerekiyor.”