Hükümetin 'Enerji Hanım' filmine Filmmor'dan 'ayrımcılık' tepkisi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Filmmor Kadın Kooperatifi, iki bakanlığın ortak yapımı “Enerji Hanım” kampanyası filminde cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını öne sürdü.

Filmmor, her iki bakanlığa, “Ev işlerini mutlaka kadınlar mı yapar, yapmalıdır? Erkekler ev içinde, küçükken buzdolabında yemek aramak, büyüyünce de koltuklarında televizyon seyretmek dışında bir şey yapmazlar, yapamazlar, yapmamalılar mı? Neden enerji tasarrufu ev içi ile kısıtlanarak ev içinin tüm görevleri kadınlara yüklenmektedir” diye sordu.

Erkek televizyon karşısında

20 ilde 20 bin kadını enerji tasarrufu konusunda “bilinçlendirmeyi” de hedefleyen proje filminde bir kadın “Enerji Hanım” olarak yer alıyor. Enerji Hanım filmde, sırasıyla çamaşır yıkayan, ütü yapan kadınların yanından geçerek onlara enerji tasarrufu için ne yapmaları gerektiğini söylüyor; sonra buzdolabını açık bırakan bir oğlan çocuğunu uyarıyor ve nihayet koltuğunda otururken televizyonu kumandasından kapatan bir erkeğin yanına gidip, cihazın düğmesinden kapatılması gerektiğini, kendisi kapatarak hatırlatıyor.

‘Çamaşır, bulaşık makinesinin fişini çekmeye erkeğin zekâsı yeter’

Filmmor’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“’Enerji Hanım’Projesi, hayata geçirilmesi gereken enerji tasarrufu politikalarının çok uzağında, ev içi enerji tasarrufu önlemlerini kadınlara yükleyen, cinsiyet ayrımcılığının tescillenmesinin yeni bir örneği olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve maalesef adından ‘kadın’ çıkarılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatıldı.

Kadınların, ev işleri ve çocuk bakımına hapsedilip, hayatın tüm diğer alanlarından dışlanmasının propagandası niteliğindeki bu projenin filminde bir kadın ‘Enerji Hanım’ olarak yer alıyor. Enerji Hanım filmde, sırasıyla çamaşır yıkayan, ütü yapan kadınların yanından geçerek onlara enerji tasarrufu için ne yapmaları gerektiğini söylüyor; sonra buzdolabını açık bırakan bir oğlan çocuğunu uyarıyor ve nihayet koltuğunda otururken televizyonu kumandasından kapatan bir erkeğin yanına gidip, cihazın düğmesinden kapatılması gerektiğini, kendisi kapatarak hatırlatıyor.

20 ilde 20 bin kadını enerji tasarrufu konusunda ‘bilinçlendirmeyi’ de hedefleyen projeyi başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na soruyoruz:

- Ev işlerini mutlaka kadınlar mı yapar, yapmalıdır?

- Erkekler ev içinde, küçükken buzdolabında yemek aramak, büyüyünce de koltuklarında televizyon seyretmek dışında bir şey yapmazlar, yapamazlar, yapmamalılar mı?

- Neden enerji tasarrufu ev içi ile kısıtlanarak ev içinin tüm görevleri kadınlara yüklenmektedir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na diyoruz ki:

Bu ülkede çok ağır sonuçlarını yaşadığımız cinsiyet eşitsizliğinin ve cinsiyet hiyerarşisinin propagandasını yapmak yerine biz kadınlara inanın! Enerjimizin “Enerji Hanım” ya da “Ev kölesi” olmanın, biçilen bu cinsiyetçi rollerin çok ötesinde olduğunu, ev işlerine zincirlediğiniz enerjimizin siyasetten sanata yaşamın tüm alanlarında ne kadar güçlü olduğunun farkına varın! Ve hatta erkeklere de inanın! Çamaşır, bulaşık makinesini kullanmak, gereksiz yanan ışığı kapatmak gibi ev işlerinin ve enerji tasarrufunun erkeklerin de zeka ve kabiliyetleri dahilinde olduğunu fark edin! Ve göreviniz olduğu üzere sizden en önemli beklentimiz, cinsiyet eşitsizliği-ayrımcılığının kadınlara yönelik şiddetten kadın cinayetlerine birçok musibetin kaynağı olduğunu anlamanız, anlatmanız ve cinsiyet eşitsizliği-ayrımcılığı ile mücadele etmenizdir.

TBMM ‘Kadın-erkek fırsat eşitliği’ komisyonu ve projeyi yürüten bakanlıkları görevlerini yerine getirmeye, projeyi cinsiyet ayrımcılığı yapmayacak şekilde yeniden planlamaya, cinsiyete dayalı iş bölümü ve cinsiyetçiliği meşru kılan bu spotu yayından kaldırmaya ve yerine eşitlikçi bir spot hazırlamaya çağırıyoruz!

Kampanyanın ve spotun yeniden tasarlanması konusunda desteğe ihtiyaç duyulursa, Türkiye’deki ‘enerjik’ binlerce kadın sinemacı ve reklamcıya ve tabi ki kadın örgütlerine danışılabilir. Ki biz Filmmor Kadın Kooperatifi olarak destek olmaya hazır olduğumuzu, hatta projedeki ayrımcılığı giderecek önerimizin taslağını ekte dikkatinize sunarız.