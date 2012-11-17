İstiridyeden enerji üretimi

17-19 Ekim 2012 tarihlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Okyanus Enerjileri Konferansı'nda uzmanlar bu konuda bir takım yenilikler yarattı. Konferansta öncelikli projelerden biri olan "Oyster", bir hidroelektrik dalga enerji jeneratörü olmakla birlikte istiridye anlamına geliyor.

İskoç şirketi Aquamarine Power'ın genel müdürü Martin McAdam tarafından geliştirilen Oyster'ın, İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Adaları açıklarında bir 'İstiridye'nin deneme amaçlı enerji üretimine başladığı belirtildi.

Mcadam: "15 metre derinliğindeki deniz yatağına yerleştirilen makine, mekanik aksamlı bir kanada sahip. Kanadın dalga gücüyle hidrolik pistonları itmesi sonucunda pistonlardan güç alan türbin enerji üretiyor. Tıpkı bir istiridyenin açıp kapanması gibi…" ifadelerini kullandı.



'Elektrik denizde değil karada üretiliyor'



Dalgaların her yükselişinde Oyster'in kanadını aşağıya doğru itttiği ve hidrolik pistonların da dalganın gücünü türbine ilettikten sonra kanadını yeniden doğrultuğu belirtildi.

Deutschlandradio'nun sorularını yanıtlayan McAdam, şunları belirtti: "Elektrik denizde değil karada üretiliyor. Kapak iki hidrolik pistonu harekete geçiriyor. Bunlar da bir boru hattı aracılığıyla karaya su pompalıyor. Karaya pompalanan su buradaki türbinde enerji üretilmesini sağlıyor."



'Oyster'lerle enerji tarlaları kurmayı hedefliyoruz'



Enerji üretiminin ve türbinin karada bulunması nedeniyle Oyster'ın dalga gücünden elektrik üreten diğer teknolojilerden ayırıldığı ifade edildi.

Orkney Adaları açıklarına üç ay önce kurulan Oyster tesisinin, 800 kilovata kadar enerji ürettiği bildirildi.

McAdam, "Bu prototip 26 metre genişliğinde. Yüksekliği ise 15 metreye ulaşıyor. Satışa sunacağımız tesisler aşağı yukarı bu büyüklükte olacak" dedi.

Oyster hidroelektrik dalga enerji jeneratörünü 2015'te piyasaya sürmeyi planladıklarını belirten McAdam, Oyster'in dalga gücünü elektriğe dönüştüren diğer teknolojilerle maliyet açısından rekabet edebilir hale getirilmesini en büyük sorunlardan biri olarak ifade etti.

McAdam, "Oyster'lerle enerji tarlaları kurmayı hedefliyoruz. Konseptimiz her kanat için bir türbin kurulumunu gerektirmiyor. Tek ve büyük bir türbine 10 ila 20 dolayında kanat bağlayacağız. Böylece, maliyetlerin ciddi ölçüde düşmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.



En şiddetli fırtınada bile dayanıyor



McAdam, Oyster tesislerinin en şiddetli fırtına ve yüksek dalgalara dahi dayanacak güçte olduğuna dikkat çekerek şunları belirtti: "Oyster'ler, aynen bir istiridye gibi, dalgaların fazlasıyla yükselmesi halinde kanatlarını kendiliğinden kapatıyor. Bu özelliği Oyster'i koruyor. Makinemiz bu yönüyle birçok teknolojiye kıyasla bir fırtına halinde de çalışıyor."

Kış aylarında İskoçya kıyılarında şiddetli fırtınalar görülebildiğine dikkat çeken uzmanlar ise bu dönemin Oyster teknolojisi açısından da bir sınav olacağını belirttiler.