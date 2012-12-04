Sabancı'nın yeni enerji ortağı Alman E.ON

Avusturyalı Verbund, Enerjisa'daki yüzde 50 hissesini Alman enerji şirketi E.ON'a varlık takası yoluyla devri için anlaştı. Enerjisa'nın kalan yarısının ise Sabancı Holding'e ait olduğu bildirildi.

Dün akşam yapılan yazılı açıklamanın ardından Verbund yetkilisi, her bir tarafın takasa konu varlıklarının değerinin 1 milyar Euro'nun üzerinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, takas işleminin düzenleyici kuruluşların onayı ile 2013'ün ilk çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Temel faaliyet alanı dışında kalan varlıklarını elden çıkaran Verbund'un Enerjisa'daki yüzde 50 hissesini, E.ON'un Almanya'daki 8 hidro elektrik santrali ve diğer varlıkları karşılığında takas edeceği ifade edildi. Enerjisa'nın kalan yarısının ise Sabancı Holding'e ait olduğu bildirildi.

Yüzde 50- 50 pay

Reuters, Verbund'un, Enerjisa'daki yüzde 50 hissesinin Alman E.ON'a devir anlaşmasını 3 Aralık'ta imzalayacağını ve Enerjisa'daki hisseleri karşılığında E.ON, Verbund'a yaklaşık 30 hidroelektrik santrali devredeceğini 23 Kasım'da bildirmişti.

Sabancı Holding bu sabah KAP'a yaptığı açıklamada, Verbund'un Enerjisa'daki yüzde 50 payının Alman E.ON'a devretmesi yönünde anlaşıldığını belirterek, "Şirketimiz ile Alman E.ON şirketi Enerjisa'nın yüzde 50-50 paylı ortağı olacaklardır.

Verbund ile E.ON arasında Enerjisa'nın yüzde 50 hissesinin devri gerekli izinler alındıktan ve diğer gerekli süreçler tamamlandıktan sonra gerçekleşecektir" denildi.

Açıklamada, ortak değişikliğin ardından Enerjisa'nın yatırım faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

E.ON ise Sabancı Holding ile 2020'ye kadar 8,000 megawattlık elektrik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.



