Enerji Bakanı Yıldız: Doğalgaz, karşılığında ne verildiği bizim için önemli değil

Enerji Bakanı Taner Yıldız, kendilerini sadece İran'dan gaz temininin ilgilendirdiğini, karşılığında patates bile verilebileceğini söyledi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının sorulması üzerine Yıldız, "Enerji Bakanlığı'nı sadece doğalgaz temini ilgilendirir. Karşılığında ne verildiği bizim için önemli değil, patates bile olur" karşılığını verdi

Bakan Taner Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup gazeteci ile sohbet etti.

Yıldız, Botaş'ın İran'a ödemeyi Amerikan Doları, Tüpraş'ın ise Türk Lirası olarak yaptığını söyleyerek ödemelerin bankalarda nasıl virmanlandığının ekonomi yönetimini ilgilendirmediğini söyledi.

İran'a karşı uygulanan yaptırımların kapsamının genişletilmesi konusunda ABD ile görüşmelerini 3 Aralık'ta tamamladıklarını belirten Yıldız, ABD'li yetkililere "İran'dan gaz almayın derseniz bu İran yaptırımı değil Türkiye yaptırımı olur" dediklerini söyledi.

Yıldız, ABD'li yetkililerin Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz sözleşmelerinin yaptırımlar kapsamına dahil edilmemesini kabul ettiklerini aktardı.

Türkiye, İran'dan aldığı doğalgazın bedelini Türk Lirası olarak ödüyor. İran ise bu parayla Türkiye'den aldığı altını önce Dubai'ye sonra da ülkesine naklediyor.