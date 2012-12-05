T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Enerji Bakanı Yıldız: Doğalgaz, karşılığında ne verildiği bizim için önemli değil

Yıldız, 'Doğalgaza karşı patates bile veririz' dedi

05 Aralık 2012 20:03

Enerji Bakanı Taner Yıldız, kendilerini sadece İran'dan gaz temininin ilgilendirdiğini, karşılığında patates bile verilebileceğini söyledi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının sorulması üzerine Yıldız, "Enerji Bakanlığı'nı sadece doğalgaz temini ilgilendirir. Karşılığında ne verildiği bizim için önemli değil, patates bile olur" karşılığını verdi

Bakan Taner Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup gazeteci ile sohbet etti.

Yıldız, Botaş'ın İran'a ödemeyi Amerikan Doları, Tüpraş'ın ise Türk Lirası olarak yaptığını söyleyerek ödemelerin bankalarda nasıl virmanlandığının ekonomi yönetimini ilgilendirmediğini söyledi.

İran'a karşı uygulanan yaptırımların kapsamının genişletilmesi konusunda ABD ile görüşmelerini 3 Aralık'ta tamamladıklarını belirten Yıldız, ABD'li yetkililere "İran'dan gaz almayın derseniz bu İran yaptırımı değil Türkiye yaptırımı olur" dediklerini söyledi.

Yıldız, ABD'li yetkililerin Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz sözleşmelerinin yaptırımlar kapsamına dahil edilmemesini kabul ettiklerini aktardı.

Türkiye, İran'dan aldığı doğalgazın bedelini Türk Lirası olarak ödüyor. İran ise bu parayla Türkiye'den aldığı altını önce Dubai'ye sonra da ülkesine naklediyor.

 

ETİKETLER

gündemtaner yıldızdoğalgaziakpiran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24