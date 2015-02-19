Kar, e-ticareti arttırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Orhun, yoğun karın elektronik ve mobil ticarete talebi artırdığını belirterek, “Kötü hava koşulları ülke genelinde internet üzerinden alışverişi yüzde 15 oranında artırdı. E-ticarete en yoğun ilgiyi üç büyükşehir gösteriyor. Baştaİstanbul olmak üzere ülkeyi etkileyen yoğun kar yağışı, e-ticareti patlattı” dedi.

Karlı havalarda internet üzerinden daha çok zincir, kar lastiği gibi ürünlere ilginin arttığını da dile getiren Orhun, “Kar yağınca insanlar dışarı çıkıp alışveriş yapmak yerine internet başından alışverişi tercih ediyor. Otomobillere yönelik talepler ön plana çıkarken. Kışlık kıyafet ve ısınma ürünlerine de talep artıyor. Böyle dönemlerde internetten her türlü ürünün siparişi verilebiliyor” diye konuştu.





Ciroya doğrudan etki



Orhun, bu dönemlerde sevkiyat sorunu yaşanabildiğini ama e-ticaret sitelerinin kargo firmalarıyla anlaşarak bu sorunu ortadan kaldırdığını da vurguladı.

Hakan Orhun, Türkiye’de e-ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasının büyük şehirlerde yapıldığını da anımsatarak, şunları söyledi: “İstanbul, Ankara ve İzmir, e-ticaretin en yaygın olduğu şehirler. Bu şehirlerde yağan kar doğrudan talebi etkiliyor. E-ticaret sitelerinin cirolarının yüzde 30-50 arasındaki cirosu İstanbul’dan geliyor. Sitelerin ciroları doğrudan etkileniyor.”

Sektörle ilgili istatistiklerden de bahseden Orhun, binlerce firma sayısına ulaşan sektörün, 2014’de bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında büyüyerek 18 milyar TL’lik ciroya ulaştığını kaydetti. Orhun, 2015 yılı beklentisiyle ilgili, “2014’te olduğu gibi en az yüzde 30’luk büyüme bekleniyor. E-ticaretin ülkemizde beş yılda en az beş kat büyümesi gerekiyor” dedi.

Kadınların satın alma oranı arttı



Hakan Orhun, dönemsel olarak farklı ürün kategorileri öne çıksa da e-ticarette tüketici elektroniği ve hazır giyimin iki ana kategori olduğunu, ama artık internet üzerinden satılmayan hiçbir şey bulunmadığını belirtti. Orhun, elektronik ticaret kullanımlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

“- Kırsal kesimin kullanımı da arttı. Mağazaya ve markaya ulaşamayan bu bölgeler çareyi internette buluyor.

- Kadın ve erkeğin e-ticareti kullanım oranları da değişiyor. Beş altı yıl önce erkeklerin oranı yüzde 80 düzeyindeydi. Bu oran şimdi yüzde 60’lara indi. Kadınlar internetten alışverişi artırdı.

- Ayrıca fiyat ve çeşit olarak internet daha fazla seçenek sunuyor. İnternet sitelerinin yaptığı kampanyalar ve sundukları özel fiyatlar ilgiyi artırıyor.”

12 milyon kişiden e-ticaret deneyimi



Orhun, e-ticarette güvenlik konusunun artık büyük oranda sorun olmaktan çıktığına da dikkat çekerek, “İnternette kredi kartı kullanımı çok yaygınlaştı. Artık insanların eski endişeleri azaldı. Firmalar son derece büyük önlemler alıyorlar. Güvenlik konusu çok ilerledi. Artık tüketiciler internette ürün çeşitliliğinin daha fazla artmasını istiyorlar. bugün Türkiye’de e-ticareti deneyimleyen 12 milyon kişi var. Tabii ki gene tedbiri elden bırakmadan satın alma yaparken siteye iyi bakılmalı. Ne zaman açıldığı, nasıl hizmet verdiği araştırılmalı” dedi.