İnternette yasağın kapsamı genişliyor, 'güvenlik gerekçesiyle' sitenin tamamı kapatılabilecek!

TBMM'de gelecek hafta görüşmelerine başlanacak olan torba yasa tasarısında Diyarbakır’da borç nedeniyle kesilen elektrikler sonrası artan gerilimi önlemek için, elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp kaçak oranlarına esneklik tanınırken; ulusal güvenlik gerekçesiyle internette yapılan engellemenin sınırı “sitenin tümünü kapatmaya” kadar genişletildi.

Kaçmanın cezası

Hürriyet’te yer alan habere göre, otoyol ve boğaz köprülerinden kaçak geçenlerin cezası da hafifliyor. Halen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine o güzergâhın en uzun mesafesine ait geçiş ücretinin on katı tutarında idari para cezası veriliyor. Teklife göre ise, geçiş ücreti vermeden gittiği yerin ücreti dikkate alınarak ceza kesilecek. Ayrıca geçiş ücretini ödeyerek cezadan muaf olmak için tanınan süre 7 günden 15 güne çıkarılacak.

Site kapatma

Bir diğer düzenlemeye göre de can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gibi durumlarda Başbakanlık veya ilgili bakanlığın talebi üzerine internet yasaklama, tüm siteyi kapsayabilecek. Tehlike oluşturduğu belirtilen içeriğin teknik olarak engellenememesi veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlemediği durumlarda internet sitesinin tümü kapatılabilecek.

575 kişi artırıldı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro sayısı ise bir hafta içinde 575 kişi artırıldı. Geçen hafta verilen teklifte, üniversite için bin 875 kişilik bir kadro öngörülürken, yeni rakam 2 bin 450 olacak. Bu artışta profesör kadrosunun 300’den 650’ye, doçent kadrosunun da 700’den 900’a çıkması etkili olacak.