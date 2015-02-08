34 milyon 48 bin kişi internet bankacılığı kullanıyor

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankaları temsil eden tüzel bir kişilik olan Türkiye Bankalar Birliği (TBB), internet ve mobil bankacılık kullanıcılarıyla ilgili derlediği istatistikleri yayımladı. Toplam 28 bankanın verilerinin derlendiği raporda, Türkiye’de özellikle mobil bankacılık işlem ve hacminin ciddi oranda artması dikkatleri çekiyor.

TBB rakamlarına göre, Aralık 2014 tarihi itibariyle internet bankacılığı sisteminde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış olan toplam bireysel müşteri sayısı 34 milyon 48 bin kişi oldu. Bunun içinde son 1 yılda giriş yapmış kullanıcı sayısı ise 19 milyon 615 bin kişi. Aktif müşteri sayısı olarak kabul gören son 3 aylık kullanıcı sayısı ise 13 milyon 181 bin kişi, toplam kayıtlı kullanıcı sayısının yüzde 39‘una denk geliyor.

Türkiye’de internet bankacılığı kullanan kurumsal müşteriler

Webrazzi.com'a yer alan habere göre, Aralık 2014 tarihi itibariyle internet bankacılığı sisteminde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış olan toplam kurumsal müşteri sayısı 2 milyon 324 bin kişi olarak rapora yansıdı. Bu rakamdan, son 1 yıl içerisinde giriş yapmış kullanıcı sayısı ise 1 milyon 399 bin kişi. Aktif müşteri sayısı olarak kabul gören son 3 aylık kullanıcı sayısı ise 1 milyon 134 bin kişi, toplam kullanıcı sayısının yüzde 49‘una tekabül ediyor.

Türkiye’de mobil bankacılık sistemine kayıtlı olan, yani bankaların mobil uygulamalarını kullanan ve en az bir defa giriş yapan müşteri sayısı Aralık 2014 itibariyle 10 milyon 753 bin kişi. Bu rakamdan, son 1 yıl içerisinde giriş yapmış kullanıcı sayısı ise 8 milyon 743 bin kişi olarak açıklandı. Aktif müşteri sayısı olarak kabul gören son 3 aylık kullanıcı sayısı ise 6 milyon 711 bin kişi, toplam kayıtlı kullanıcı sayısının yüzde 62 ‘sine denk geliyor. Farklı gruplardaki aktiflik oranı incelendiğinde mobil bankacılık kullanan müşterilerin, bankacılık işlemlerini mobilden yapmaya eğilimli ve aktiflik de buna paralel olarak yüksek olduğu söylenebilir.

Aktif müşteriler en çok İstanbul’dan

İnternet bankacılığını kullanan müşteriler, aktif bireysel müşterilerin yüzde 31’i, kurumsal/tüzel müşterilerin ise yüzde 36’sının İstanbul’da bulunuyor. Her iki müşteri grubu için de geçerli olmak üzere, onları sırasıyla Ankara ve İzmir takip ediyor.

Mobilde en çok EFT ve havale yapıyoruz

Açıklanan mobil bankacılık verilerine göre 2014 yılının son çeyreğinde toplam 43 milyon adet gerçekleştirildi ve bu işlemlerim toplam tutarı ise 75 milyar TL olarak açıklandı. İşlemleri inceledğinde, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 57’sinin EFT, havale ve döviz transferi işlemleri olduğu göze çarpıyor.

İnternet bankacılığında yatırım işlemleri yükselişte

İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleşmekte olan yatırım işlemleri sayısı da artış gösteriyor. Paylaşılan rakamlara göre 2014 yılı son çeyreğinde 11 milyon adet yatırım işlemi, 128 milyar TL’lik hacimle gerçekleşmiş. Bu işlem hacminin 2014 üçüncü çeyreğe göre 15 milyar TL’nin üstünde artış gerçekleştirmesi de dikkat çekici. İnternet şubelerinde, yatırım işlemleri konusunda vadeli hesaplarla ilintili 850 bin adet işlem yapılırken, bunu döviz işlemleri, yatırım fonları ve hisse senedi işlemleri izliyor.