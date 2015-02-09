'Ulan İstanbul' yayın hayatına internetten devam edecek

'Ulan İstanbul' dizisi bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek yeni bölümün ardından yayın hayatına internette devam edecek.

Bu sezonun başında yayına başlayan 'Ulan İstanbul', TV’den internete geçen ilk dizi olacak. Bu, televizyon sektörü için önemli bir gelişme ve yenilik. Proje tutarsa, ekranda yayın şansını kaybeden diziler internet üzerinden seyirciyle buluşmaya devam edebilecek.



Bölüm başı 1.99 lira

'Ulan İstanbul'un 16 Şubat’ta kanald.com.tr’de yayınlanacak ilk bölümü, ücretsiz olacak. 23 Şubat’tan itibaren ise seyirci, bölüm başına 1.99 lira ücret ödeyerek diziyi izleyebilecek. En çok merak edilen konulardan biri de oyuncuların aldığı ücrette değişiklik olup olmayacağı. Tüm ekibin aldığı ücret aynı kalacak.

'Daha komik olacak'





'Ulan İstanbul'da Ferdi ile Derya’yı canlandıran Kaan Yıldırım ve Sevtap Özaltun’a göre, internetteki bölümler çok daha komik ve heyecanlı olacak.