Kapıkule'ye giden minibüsten 43 Suriyeli çıktı

Van’da bulunan sığınmacı kampından Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan bir grup Suriyeli'nin umut yolculuğu Edirne'de son buldu. Kapıkule yolunda polis ekipleri tarafından durdurulan 14 kişilik minibüsten 43 Suriyeli çıktı.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CIHAN) Kadri Kılıç’ın haberine göre, Kapıkule hattında çalışan E.E.'nin kullandığı bir minibüsten şüphelenen polis ekipleri, söz konusu aracı Sarıbayır mevkiinde durdurdu. Polisin yaptığı kontrolde Suriyelilerin balık istifi olmuş vaziyette minibüs içinde bulundukları görüldü.

Polis eşliğinde Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen araçta aralarında kadın ve çocukların da olduğu 43 kişi çıkarıldı. Havasız kalan kadınlardan birisi fenalık geçirdi. Yakınları tarafından emniyet binasına alınan kadın için daha sonra ambulans istendi. Emniyete gelen sağlık görevlileri, fenalık geçiren kadına müdahale etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne alınan Suriyelilerin, kimlik tespiti ve sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi. Bu arada Suriyeli sığınmacıları sınıra götüren sürücü E.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.