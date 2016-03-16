Edirne F Tipi Cezaevi’nde bir tutuklu ölüm orucuna başladı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan PKK’lı tutuklu Mehmet Karahan, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’ne gönderdiği faksta ölüm orucuna başladığını duyurdu. 3 Mart’ta ölüm orucuna başladığını duyuran Karahan, “Yürütülen kirli savaş sonucu kentlerin yakılıp yıkılması, bebek, çocuk, yaşlı kadın ayırmaksızın herkesin katledilmesine sessiz kalmayarak lanetliyorum" dedi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Karahan "Önder Apo'ya (Abdullah Öcalan )uygulanan insanlık dışı tecridi asla kabul etmeyeceğimi, Kürdistan'daki kirli savaş sonlanıncaya kadar ve kendi dilimizde yayın yapan kanalara izin verilene kadar su dahi içmemek üzere ölüm orucuna başladım" diye belirtti.

Siyasi tutuklular 4 Mart'ta aynı gerekçeyle süresiz dönüşümlü açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.