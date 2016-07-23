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15 Temmuz Darbe Girişimi

İşte darbe soruşturmasında kapatılan hastane, üniversite, okul, yurt, dernek ve sendikaların tam listesi

35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı

23 Temmuz 2016 14:48

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen cuntacıların 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi eşliğinde Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının ilk kanun hükmünde kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnamede; önemli bir bölümü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'nca darbe girişiminin sorumlusu olarak işaret edilen Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili görülen 35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendikanın kapatıldığı duyuruldu.
Kapatılan dernek, sendika, sağlık kuruluşu ve okullara mühür vurulmaya başlandı.
Kapatılan dernek ve vakıflar arasında; cemaatin kurumsal yüzü olarak bilinen ve onursal başkanlığını Fethullah Gülen'in yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile cemaatin en büyük organizasyonlarından Türkçe Olimpiyatları'nı organize eden Uluslararası Türkçe Derneği ve yine cemaat bünyesinde yardım faaliyetleri düzenleyen Kimse Yok mu Derneği de yer alıyor.

Kararname kapsamında, 21 Temmuz'dan itibaren üç ay boyunca ilan edilen OHAL sürecinde, daha önce anayasa uyarınca -toplu suçlarda uygulanmak üzere- en fazla dört gün olan gözaltı süreleri 30 güne uzatıldı, şüphelilerin avukatlarıyla yapacakları görüşmelerin gerektiğinde kayıt altına alınması hükme bağlandı.
Kararnameyle, darbe girişimi soruşturması kapsamında kamudan çıkarılan personelin geri dönüş yolları kapatılrken, boşalan kadrolara yeni personel alımında idare mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın atama yapabilecek.

OHAL kararnamesiyle kapatılan hastane, üniversite, okul, yurt, dernek ve sendikaların tam listesi ve il bazındaki dağılımlarını gösteren linkler şöyle:

Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya  Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın  BatmanBayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa  Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne  Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun  Gümüşhane Hakkâri Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir  Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars  Kastamonu Kayseri  Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya  Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde  Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas  Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van  Yalova Yozgat Zonguldak

Üniversiteler Sendikalar 

 

 

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