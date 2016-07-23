İşte darbe soruşturmasında kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonların tam listesi

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntanın gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in ilk kanun hükmünde kararnamesi de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararname’de darbe soruşturması kapsamında 35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Kapatılan dernek, sendika, sağlık kuruluşu ve okullara mühür vurulmaya başlandı.

OHAL kararnamesiyle kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonların tam listesi şöyle: