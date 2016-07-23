İşte Hatay'da OHAL kararnamesiyle kapatılan dernek ve okullar

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen cuntacıların 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi eşliğinde Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının ilk kanun hükmünde kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede; önemli bir bölümü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'nca darbe girişiminin sorumlusu olarak işaret edilen Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili görülen 35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendikanın kapatıldığı duyuruldu. Kapatılan dernek, sendika, sağlık kuruluşu ve okullara mühür vurulmaya başlandı.

OHAL kararnamesiyle Hatay'da kapatılan dernek ve okulların tam listesi şöyle: