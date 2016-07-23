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15 Temmuz Darbe Girişimi

İşte Sinop'ta OHAL kararnamesiyle kapatılan öğrenci yurdu, dernek ve okullar

OHAL'in ilk kanun hükmünde kararnamesi de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

23 Temmuz 2016 21:44

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen cuntacıların 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi eşliğinde Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının ilk kanun hükmünde kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede; önemli bir bölümü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'nca darbe girişiminin sorumlusu olarak işaret edilen Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili görülen 35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendikanın kapatıldığı duyuruldu. Kapatılan dernek, sendika, sağlık kuruluşu ve okullara mühür vurulmaya başlandı.

OHAL kararnamesiyle Sinop'ta kapatılan öğrenci yurdu, dernek ve okulların tam listesi şöyle:

 

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