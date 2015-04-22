Kapalıçarşı'dan polis zoruyla tahliye edilen esnaftan 'Reza Zarrab' iddiası!

Esnaf, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait dükkanlar için Fatih Kaymakamlığı'nın tahliye kararı doğrultusunda, çevik kuvvet polisi eşliğinde dükkanlarını boşalttı. Esnaf, tarihi çarşının Reza Zarrab'a satıldığını iddia etti.

İş yerindeki eşyalar da çalışanların gözetiminde kamyonlara yüklenerek depolara kaldırıldı. Dükkanlarından çıkarılmalarına tepki gösteren esnaf, bedestenin kapısında eylem yaptı.



Yaklaşık 25 yıldır Sandal Bedesteni'nde esnaflık yaptığını belirten Hayrettin Öztürk, "Şu anda bir rüya görmüş gibiyim. Biz ne yaptıysak, Vakıfların dediği oluyor. Çek var, senet var. Bu yıl için stoklara mal aldık, bu malı nasıl eriteceğiz. Kime satacağız, şaşırmış durumdayız" dedi.



Kapalıçarşı'daki iş yerlerinden tahliye edilmeleri nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Erman İpço da dün akşam saatlerinde esnaf arkadaşlarıyla kendilerini dükkanlarına kilitlediklerini ifade ederek, şunları anlattı:



"İş yerlerimizi boşaltmamak için dükkan kapısına dayandığımızda polis kapıyı patlatacağını ve kaçmamız gerektiğini söyledi. Biz de 'kaçmıyoruz' dedik. Ya Allah Bismillah sesleriyle kapıya dayandık. 'Burası Osmanlı'nın mirasıdır, ecdadın mirasıdır, yıkamazsınız' dedik ama tarihi önemi bulunan kapıyı patlattılar. Biz de çıkmak zorunda kaldık."





'80 esnaftan alınıp 1 kişiye verilmek isteniyor'

Sandal Bedesteni Koruma, Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği temsilcisi Murat Çetin ise iş yerlerinin boşaltılmasının tahliye anlamına gelmediğini, hukuki sürecin devam ettiğini vurguladı.

Çetin, "Burası onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeli yatırım programına alındığı zaman ihaleye çıkarıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yüzde 100 artış yaparak kötü niyetli olarak bizi borçlu duruma soktu. İhale aşamasında o denen kişi, Reza Zarrab'ın adı defalarca geçti. Bedestenin kuzey kapısı ayaklı borsaya açıldığından ötürü kendisinin Kapalıçarşı'dan büyük yer kiralamak istediğini biliyorduk. Bundan ötürü buraya göz dikilmiştir. 80 esnaftan alınıp 1 kişiye verilmek isteniyor. Bunu da yapmışlardır ihale usulüyle. 80 esnafı mağdur edecek şekilde burayı 1 kişiye, ihaleyle çok fahiş fiyata çıkmayacak şekilde 860 bin liraya vermişlerdir" diye konuştu.



Çetin, protestolarının süreceğini dile getirdi.



CHP İstanbul milletvekili adayı Cem Tüzün de Kapalıçarşı'yı içeresindeki küçük bir esnaf grubunun önemli bir ticari alan haline getirdiğini belirterek, "Burayı Kapalıçarşı yapan içindeki küçük esnaftır. Buradan esnafı uzaklaştırıp, yerine uluslararası bağlantıları olan büyük sermaye gruplarının el koymasını sağlarsanız, abidik gubudik alışveriş merkezlerinden farkı olmaz" ifadelerini kullandı.



Sandal Bedesteni'ndeki esnaf dün Fatih Kaymakamlığı'nın tebligat kararına tepki göstererek eylem yapmış, olayda gözaltına alınan 20 esnaf ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.