Kapalıçarşı'daki 80 dükkan tahliye ediliyor

İstanbul'da bulunan Kapalıçarşı'da yer alan Sandal Bedesteni'nde hizmet veren yaklaşık 80 esnafa, dükkanlarını boşaltması için tebligat gönderildi. Esnaf tahliye etmediği takdirde dükkanlar polis zor yoluyla boşaltacak.

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Kapalıçarşı'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde olan ve halı, turistik eşya, çanta, takı, giysi satılan dükkanların bulunduğu bedesten'in kapısına, Fatih Kaymakamlığı tarafından tahliye tebligatı asıldı. Tebligatta "fuzuli şagil", yani işgalci olarak tanımlanan esnafların 22 Nisan'da dükkanlarını tahliye etmesini, tahliye sırasında güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alması isteniyor.

Restorasyon kapsamında ihaleyle tek şirkete verildi

Hürriyet'in haberine göre, Sandal Bedesten’le ilgili olarak soruları yanıtlayan Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, “80 esnaf şu an orada ekmek yiyor. Geçen sene vakıflar tarafından tek bir şirkete ihaleyle verildi burası. Şirket esnafları buradan çıkaramadı. Şimdi ise Kaymakamlık aracılığıyla herkese tebligat gönderdiler. Biz bu ihaleyi anlamadık. Bütün alan onların oldu” dedi.

Bedestenin restorasyon kapsamında ihaleye verildiğini anlatan Sandal Bedesteni Dernek Başkanı Kaya Kandemir de esnafların yanı sıra sektörde çalışan işçiler, tedarikçiler ve aileleri ile birlikte yaklaşık 400 kişinin durumdan etkileneceğini belirterek, “Türkiye'de çalışan insanların bu şekilde kapı dışarı atılması hukuki, insani, anayasal kurallara uygun değil. Siz burada 80 tane esnafı çıkartıp 1 kişiye mi mutluluk kuracaksınızö dedi. “Aç kalsam dahi kiramı ödüyorum. Bugün bize 'çıkın' diyorlar. Ben nereye gideyim" sözleriyle tepkisini dile getiren bedestenin 25 yıllık esnafı Hayrettin Öztürk “Bizi buradan çıkarırlarsa çok kötü şeyler olacak, biz kendimizi yakacağız. Başka çaremiz yok. Ben buraya 25 yıl emek vermişim, beni çıkarıp birine peşkeş çekecekler" şeklinde konuştu.

Tahliye kararına esnaf da tepki gösterdi

Kapalıçarşı esnafı da, tahliyenin gerçek amacının restorasyon olmadığını iddia ediyor. Bedenstenin değerlendiğini ve bunun da yeni bir rant kapısı yarattığını öne süren Murat Çetin, “Sandal Bedesteni çok kıymetlendi. Güney kapısı çarşının ana caddesine açılıyor, batı kapısı çarşının ortasına açılıyor. Burası değerlendiği için mi 80 tane esnaftan alınıp 1 tane esnafa veriliyor? Burada aynı sütun altında 3 esnaf ekmek yiyor. Düzenli kirasını ödeyen esnafların Vakıfların nezdinde hiçbir değeri yok mu" dedi. Sandal Bedesteni gibi Mısır Çarşısı'nın da Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olduğunu ifade eden Çetin, “Mısır Çarşısı'nda restorasyon yapılırken ticaret devam ediyor. Buranın esnafı ekonomik olarak daha güçsüz olduğu için mi elimizden alıyorlar. Mısır Çarşısı ile Sandal Bedesteni'nin ne farkı var" diye sordu.

"Sandal Bedesteni'nin restorasyona ihtiyacı yok" diyen Ömer Tufan Görgün de “Bizi çıkartmak için restorasyon bir bahanedir. Kapalıçarşı'da 3 bine yakın dükkan vardır. Yağmur yağdığında suyun akmadığı tek yer Sandal Bedesteni ve buranın kopyası olan İç Bedesten'dir. Buranın restorasyona ihtiyacı yoktur ama dükkanların düzeni, tezgahların, camekanların duruşu değiştirilebilir" dedi. Dükkanlarını boşaltmak istemeyen esnaf, tahliye öncesinde seslerini duyurmak için eylem yapmaya hazırlanıyor.