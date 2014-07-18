'Savarona yatını Rıza Zarrab işletiyor' iddiası Meclis'te

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tarihi Savarona yatının Rıza Zarrab tarafından işletildiği iddialarını meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in yanıtlaması talebiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Savarona yatının, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla adı gündeme gelen İranlı işadamı Rıza Zarrab tarafından işletildiği iddialarını gündeme getirdi.

Tanrıkulu Çelik’e, “Savarona yatının Reza Zarrab tarafından zenginlere kiralandığı iddiaları doğru mudur” diye sordu.

1931 yılında inşa edilen ve döneminin en büyük yatlarından biri olan Savarona gemisi, 1938 yılında Türkiye hükümeti tarafından satın alınarak Mustafa Kemal Atatürk 'e armağan edilmişti.

Atatürk’ün hayatını kaybetmesinin ardından kamu mülkiyetine geçen Savarona yatı, 1979'da makine dairesinde çıkan bir yangın sonucu büyük hasar görmüş ve 1989 yılında ‘hurdaya’ çıkarılınca, armatör Kahraman Sadıkoğlu tarafından 49 yıllığına kiralanmıştı.

Ancak Sadıkoğlu'nun firması tarafından üç yıl süren bir onarımla tamamen yenilenen tarihi geminin bahtsızlıkları devam etti. Bazı özel geziler ve turlar için kiralanan geminin fuhuş amacıyla da kullanıldığının ortaya çıkması büyük tepki uyandırmış ve 25 yıl aradan sonra ocak 2014’te yeniden kamu mülkiyetine geçmişti. O tarihten itibaren Savarona yatı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kontrolünde.

Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. Savarona yatının Reza Zarrab tarafından zenginlere kiralandığı iddiaları doğru mudur?

2. Savarona yatı 26 Haziran 2014 tarihinde nerede bulunmaktaydı?

3. Bakanlığınızın izni olmadan, Savarona Yatının Royal Denizcilik tarafından kiralandığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu durum nasıl gerçekleşmiştir?

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı Royal Denizciliğe Savarona Yatını kiralama yetkisi vermiş midir?

5. İstanbul Kuruçeşme Limanında Savarona Yatından sorumlu kamu görevlileri kimlerdir?

6. Deniz araçlarının konumlarını kaydeden Otomatik Tanımlama Sisteminin (AIS), Savarona’nın 26 Haziran’¬da son konum bilgisi olarak Akdeniz’deki Sicilya’nın güneyini gösterdiği, AIS’e göre, Yatın Sicilya’daki Licata Limanı açıklarında 3 gün beklediği ve yine uluslararası gemi takip sistemi AIS’e göre yatın Kartal’a doğru yol aldığı ile ilgili haberler basına yansımıştır. Bakanlığınızın Savarona Yatının nerede olduğunu bilmemesinin sebebi nedir?

7. Savarona Yatı hangi limanda bağlı kalacaktır?

8. Savarona Yatı 2014 yılı Ocak ayından beri herhangi şirkete kiraya verilmiş midir? Verilmişse, hangi şirketlere verilmiştir?