Kapalıçarşı da ranta açıldı; 1734 bina otele dönüştürülecek!

Fatih Belediyesi’nden bir rant atağı daha geldi. Belediye, 654 yıllık geçmişe sahip Kapalıçarşı hanlarının da bulunduğu 1734 binayı otele dönüştürecek.

Fatih Belediyesi, Eminönü’ndeki tarihi hanları ranta açacak bir çalışma başlattı. Belediye’nin öncülüğünde yapılan çalışmayla, 654 yıllık Kapalıçarşı’da bulunan Yeni Han, Çukur Han, Ambar Han gibi yapıların da aralarında bulunduğu 1734 han otele dönüştürülecek.

Bölgede yer alan Yeni Han, Bodrum Han, Güllekeş Han, Sarnıçlı Han gibi pek çok yapı için proje çalışmalarına başlandı bile. Taraf’tan Miray Tamer'in haberine göre, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu “İnsanlar yurtdışından buraya otel, AVM, restoran görmeye değil tarihe yakından tanıklık etmek için geliyor” sözleriyle projenin sadece kentsel dokuya zarar vermekle kalmayıp turist sayısında da ciddi bir azalmaya neden olacağını ifade etti.

‘Fatih Belediyesi korunuyor’

Açtıkları davalarda, mahkemelerden sayısız yürütmeyi durdurma veya iptal kararı çıkmasına rağmen projelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini vurgulayan Eyüp Muhçu şöyle konuştu: “Tarihi hanları, çarşıları, değerleri korumakla görevli olan belediye bu değerleri bir rant sahası olarak görüyor. Ya tarihi yapılar yıkılmaya terk ediliyor ya da hukuksuz bir şekilde ortadan kaldırılarak iş yeri, otel, rezidans gibi yapılara dönüştürülüyor. 17-25 Aralık tapelerinde Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in birtakım yolsuzluklarla kendine yer bulması tesadüf değil. Bu süreçte açtığımız davaların sayısız yürütmeyi durdurma veya iptal kararıyla sonuçlanmasına rağmen projeler hayata geçirilmeye devam etti. Açıkça suç işlenmektedir ama Fatih Belediye Başkanı hükümet ve İçişleri Bakanlığı tarafından korunduğu için hiçbir hukuki işlem yapılamıyor. Bu nedenle benzer suçlar işlenmeye devam edecek.”

‘İstanbul’a AVM görmeye mi gelecekler?’

Tarihi yarımadadaki hanların, Kapalıçarşı’nın yaşatılması, geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılması ve bunun dünyanın göz önüne serilmesinin önemli olduğunu dile getiren Muhçu sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kamu yönetimi sorumluluğu gereği bu yapıların restore edilmesi gerekiyor ancak bugünkü değerlerinin de korunması şartıyla. Çarşıdaki hanların yıkılması halinde yerine ne yapılırsa yapılsın kaybedilen değerlerin yerine geçmesi mümkün mü? Kapalıçarşı’yı da kapsayan söz konusu proje kültürel varlıklara zarar vereceği gibi turizmi de olumsuz etkileyecek. İnsanlar yurtdışından buraya otel, AVM, restoran görmeye gelmiyor; tarihsel bütünsellik içerisinde hanları, çarşıları görmek, yani tarihe yakından tanıklık etmek için geliyorlar. O nedenle ülkeye gelen turist sayısından ziyade rantı göz önünde bulundurarak bu projeyi hazırladıklarını düşünüyorum”

Restorasyonla otele dönüştürülecek 15 han

Yeni Han-Kapalıçarşı, Rubiye Han-Kapalıçarşı, Kızlarağası Han-Kapalıçarşı, Bodrum Han-Kapaşıçarşı, Ali Paşa Han-Kapalıçarşı, Yarım Taş Han-Kapalıçarşı yanı, Güllekeş Han ve Çevresi-Kapalıçarşı, Sarnıçlı Han-Kapalıçarşı, Astarcı Han-Kapalıçarşı, Safran Han-Kapalıçarşı, Cebeci Han-Kapalıçarşı, İç Cebeci Han-Kapalıçarşı, Çukur Han-Kapalıçarşı, Ambar Han-Beyazıt, Camili Han ve Çevresi-Beyazıt, Lütfullah Han ve Çevresi-Beyazıt