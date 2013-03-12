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Kültür-Sanat

'Kanatlı Denizatı' broşu Ankara'da sergilendi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bir yıl boyunca sergilenecek Kanatlı Denizatı Broşu, Uşak Arkeoloji Müzesi'ndeki tadilatın tamamlanmasının ardından buraya nakledilecek

12 Mart 2013 11:33

Almanya'dan getirilen Kanatlı Denizatı Broşu, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bir yıl boyunca sergilenecek Kanatlı Denizatı Broşu, Uşak Arkeoloji Müzesi'ndeki tadilatın tamamlanmasının ardından buraya nakledilecek.

Karun Hazineleri'nin en önemli parçası olan ve 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'nden çalınan Kanatlı Denizatı broşu, Almanya'da bulunmuş ve iadesi istenmişti.

Alman makamları, som altından ve üstü mücevherlerle kaplı broşu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Osman Murat Süslü'ye teslim etmiş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de Almanya'dan iadesi sağlanan Kanatlı Denizatı Broşu'nu Türkiye'ye getirmişti.

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