Kanatlı Denizatı Broşu Almanya'da bulundu

Karun Hazinesi'nin en önemli parçalarından sayılan Kanatlı Denizatı Broşu 2005 yılında sahtesi ile değiştirilerek Uşak Müzesi'nden çalınmıştı. Bu gün kadar nerede olduğuna ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmasına rağmen bulunamamıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, broşun Almanya'da bulunduğunu açıkladı.

Kanatlı Denizatı Broşu, Türkiye'nin 10 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu ABD'deki Metropolitan Müzesi'nden geri alınan Karun Hazinesi'nin en önemli parçaları arasında yer alıyor.

Karun Hazinesi nedir?

Tevrat ve İncil’de ‘Karah’, Anadolu'da ‘Karun’ diye anılan Lidya Kralı Krezüs, (Kroisos), M.Ö 560 yılında tahta geçerek, M.Ö 546 yılına kadar dönemin en zengin krallığını yönetti. Uşak’ın Güre beldesi yakınlarındaki Tekin Köyü'nden 1965- 1968 yılları arasında çıkarılan ve yasadışı yolla yurtdışına kaçırılan hazinelerin bu döneme ait olduğu biliniyor.

Mezarlardan çıkarılarak çeşitli yıllarda New York Metropolitan Müzesi’ne satılan bu paha biçilmez eserler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ısrarlı hukuk mücadelesi sonucu 1993 yılında Türkiye’ye iade edilmişti. 363 parçadan oluşan Karun Hazineleri, Uşak Müzesi’nde sergileniyor.