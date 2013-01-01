Bakan Günay: Kanatlı Denizatı Broşu Türkiye'ye getirilecek

2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'ndeki Karun Hazinesi'nden çalınan 'Kanatlı Denizatı Broşu'nun da Almanya'da bulunduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, en yakın zamanda Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Burdur'dan Afyonkarahisar'a geçen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı Vali İrfan Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı AKP'li Burhanettin Çoban karşıladı. Bakan Günay ve yanındakiler, yapımı süren Afyonkarahisar Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Günay, firma yetkililerinin, binanın dış cephe kaplamasının cam olacağını söylemesi üzerine, "Bu dezavantaj doğurabilir. Tekrar inceleyelim" dedi.

Uşak'tan çalınmıştı

Tarihi eserler konusunda milli bir bilinç oluşmaya başladığını kaydeden Bakan Günay, son 5 yıl içinde yurt dışına kaçırılan eserlerden 3 bin 700'ünün getirildiğini açıkladı. 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'ndeki Karun Hazinesi'nden çalınan 'Kanatlı Denizatı Broşu'nun da Almanya'da bulunduğunu vurgulayan Bakan Günay, en yakın zamanda Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Kanatlı Denizatı Broşu'nun getirilmesi için gerekli mutabakatın sağlandığını vurgulayan Bakan Günay, "Bazı hukuki süreçler var, onları tamamlamaya çalışıyoruz. Fazla uzun sürmeyecek. Yakın bir zamanda müjdesini veririm. Getirilince geçici bir süre Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileyeceğiz. Daha sonra Uşak Müzesi'ne gidecek. Her eser, ait olduğu toprağa gidecek" diye konuştu.

Komşu ülkeler de destek veriyor

Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi anlamında bir duyarlılık oluşmaya başladığını belirten Günay, Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, Interpol, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın birlikte çalıştığını kaydetti. Yurt dışında Türkiye'ye gelmesi gereken çok eser bulunduğuna dikkati çeken Bakan Günay, şöyle dedi:

"Bazı eserler ne yazık ki önceki dönemlerde, Türkiye'nin tarihi koruma konusunda çok bilinçli olmadığı dönemlerde bir ferman, bir anlaşmayla götürülmüş. Türkiye'den herhangi bir belgeye dayanmadan yurt dışına götürülmüş eserleri istiyoruz. Onların sayısı da çok fazla. Dünyada bazı koleksiyoncular, bazı yeni müze açma hevesindeki zengin kimseler bunların piyasasını teşvik ediyor. Bizim dikkatli takibimiz, politikamızı benimsemeye başlayan Bulgaristan, Yunanistan gibi komşu ülkelerin dikkatli takibi, bu piyasayı önemli ölçüde kurutmaya başladı. Piyasada, bu alanda gizli örgütlenme oldukça derin."

Müze inşaatı önünde çektirdiği bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Bakan Günay, daha sonra kentten ayrılarak karayoluyla Ankara'ya hareket etti.